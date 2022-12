Que se reviente una vena en el testículo es poco frecuente: urólogo Juan Caicedo

la inflamación de uno de sus dos testículos.

El médico manifestó que Ruano sufrió de un hematoma espontaneo en el testículo, algo que no es frecuente que suceda, puesto lo que sí puede llegar a ser usual es un escroto agudo, es decir un golpe agudo en los genitales.

El técnico madrileño evaluó la lesión de su jugador tras ser preguntado por la prensa y mostró sus impresiones sobre una dolencia que, afirmó, nunca había visto sobre el césped de un campo de fútbol.

"Alexis tenía un testículo así (gesticula con sus manos hasta formar una figura de un balón de balonmano). Se le han roto unas venas. No es nada grave. Ya le ha bajado todo, parece que llegará al domingo. Cuando he entrado al vestuario me he asustado, pero no es grave. Nunca había visto una cosa así", reconoció.

Con Efe