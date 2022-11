¿Qué tan grande es el potencial del fútbol femenino en Colombia?

La capitana de la selección colombiana de fútbol, Natalia Gaitán, señaló en una entrevista a Efe que se congratula de los pasos que se están dando en su país para fomentar el crecimiento del fútbol femenino, aunque matizó que el potencial que hay es muy grande y se puede evolucionar mucho más en los próximos años.

La centrocampista, que juega profesionalmente en el Valencia CF y que es licenciada en administración de empresas, apuntó que una vez se retire como futbolista le gustaría seguir aportando su experiencia desde los despachos para fomentar el auge del fútbol femenino colombiano.

"A nivel profesional quisiera aportar desde fuera del campo, como lo he hecho desde dentro, y quisiera apostar por esto. Creo que tiene mucho potencial y que la gente todavía no se imagina lo que puede llegar a ser el fútbol femenino en diez años", recalcó.

Gaitán significó el trabajo realizado por las jugadoras de su generación para dar a conocer el fútbol femenino colombiano, gracias a sus éxitos con la selección, aunque reconoció que queda mucho trabajo por hacer.

"Ha sido una lucha tanto mía como de mis compañeras de selección de mi generación, que hemos ido teniendo bastantes triunfos con la selección sub-17, sub-20 y con las mayores. Desafortunadamente esta vez no pudimos clasificarnos para el Mundial de Francia de 2019, pero igualmente la lucha por el fútbol femenino está ahí", comentó.

"Logramos que se hiciera en Colombia una liga profesional, de la que este año ha sido la segunda edición. Por lo menos está cambiando ese estereotipo que tenía la gente común, que está apoyando más y está yendo más. El año pasado fueron 33.000 espectadores los que vieron la final de la liga, así que realmente vende y se pueden hacer grandes cosas", subrayó.

La jugadora reconoció que si la liga colombiana sigue creciendo sería un sueño poder acabar su carrera profesional en su país. "Son muchos años en el deporte, luché mucho a nivel personal y grupal para que la liga en Colombia se diera y me gustaría jugar en mi país alguna edición, a lo mejor cuando crezca más y esté un poco más establecido, pero sería un sueño hecho realidad jugar allí", reiteró.

Sobre el fútbol femenino en Sudamérica, Gaitán destacó el trabajo realizado en Chile en los últimos tiempos. "Hizo una gran apuesta por su selección para la clasificación para el Mundial y Juegos Olímpicos y organizaron la Copa América, que es nuestro gran evento, y ha sido la mejor edición hasta el momento, aunque desafortunadamente no pude ir".

"Junto con Brasil son los que más apuestan para que esto crezca. Colombia está ahí con la liga, se han visto ya pasos de Ecuador, Venezuela y Argentina, pero hay muchísimo trabajo por hacer, pero lo positivo es que con pequeñas cosas se va a mejorar mucho", aseguró.

Tras acabar en la cuarta posición en la pasada Copa América celebrada en abril, Colombia se quedó fuera del próximo Mundial y de los Juegos Olímpicos, lo que fue calificado por Gaitán como una desilusión, pero no como un paso atrás.

"No creo que sea un paso atrás, pero llevábamos dos clasificaciones seguidas a Mundial, en Alemania, 2011 y Canadá 2015, al igual que en los Olímpicos de Londres y Río. Queríamos estar en Francia y Tokio, pero es cierto que las otras selecciones están apostando y creciendo y todo es más competitivo e igualado", explicó.

"Era nuestro objetivo y no lo conseguimos, pero no es un paso atrás. No lo logramos y hay que aceptarlo, aprender, seguir adelante y confiar en que la liga se establezca más, que haya más apoyo, que las concentraciones con la selección no sean esporádicas, sino que se mantengan en cada fecha FIFA. Son otros aspectos, aparte del Mundial y Olímpicos, que se pueden mejorar", agregó.

También se refirió al papel que la selección masculina de Colombia puede realizar en el Mundial que se celebra este verano en Rusia al comentar que hay mucha ilusión en el país, tras la buena actuación en la pasada cita mundialista.

"Los veo muy fuertes, desde Brasil se hizo un gran papel, clasificamos hasta cuartos de final. Si se alentó bien y se dan las cosas como quiere el equipo y el país, se puede llegar más lejos. Estamos soñando y con el grupo que hay, hay mucha ilusión en lo que se pueda hacer", afirmó.