¿Quiere conocer a Ronaldinho? Ojo, habrá evento en donde los hinchas podrán verlo

A mediados de la década de los 2000s, el mundo quedó impresionado con el talento que el fútbol brasileño le estaba brindando a todo el mundo y uno de esos pilares fue Ronaldinho Gaúcho, quien, hasta la fecha, ha sido considerado uno de los mejores futbolistas en todo el planeta a lo largo de la historia.

Pero muchos no han tenido la oportunidad de ver su talento en personas; sin embargo, en Bogotá habrá la posibilidad en este 2026. Es que el próximo 2 de mayo en el estadio Nemesio Camacho El Campín se llevará a cabo el encuentro ‘Latam vs. Europa’, que tendrá la presencia del astro brasileño.

Ronaldinho / AFP AFP

Su presencia encabeza un espectáculo que mezcla talento, nostalgia y la vigencia de figuras que han trascendido más allá del terreno de juego. A él se sumarán otras leyendas del fútbol colombiano, en una apuesta que busca conectar generaciones a través de la pasión futbolística.

En representación de Latinoamérica, el equipo estará integrado por reconocidos creadores de contenido como Zion, Borrego, Diego Neira y Jhoan López, junto a influenciadores de Chile, México y Argentina. Este grupo encarna el auge de una generación que ha convertido el contenido digital en un fenómeno cultural con impacto tangible en las audiencias.



“Más que un amistoso, se trata de un “partido premundialista” diferente, donde no solo se enfrentan equipos, sino audiencias globales. Creadores de contenido de seis países —que en conjunto superan los 500 millones de seguidores— llevarán a la cancha una nueva forma de vivir el fútbol: más cercana, más interactiva y profundamente conectada con la cultura de las redes sociales”, expresaron los organizadores.