Rafael Santos Borré no tiene interés en dejar el fútbol alemán, según técnico de Werder Bremen

Leonardo Ponzio, secretario técnico de River Plate, dijo en diálogo con medios en Argentina que Rafael Santos Borré acordó su salida del fútbol alemán con destino al Internacional de Porto Alegre, que, supuestamente, el delantero colombiano pactó una cifra e incluso una fecha de llegada a Brasil.

"Era algo inalcanzable porque competís con países que económicamente están mejores y las pretensiones (de Borré) eran otras, la decisión la tomó él", puntualizó Ponzio sobre el porqué Rafael Santos Borré no volvería a vestir los colores del cuadro millonario.

Sin embargo, Werder Bremer negó dicha información este viernes, 12 de enero, en rueda de prensa con el técnico Ole Werner, que aseguró que el colombiano estará disponible en la plantilla el próximo domingo, esto pese que se dijo que el barranquillero llegaría la próxima semana al equipo brasileño.

Borré - Werder Bremen // Foto: X @werderbremenES

"Rafa es muy profesional. No he notado ningún cambio en eso desde que llegó. Estará en la plantilla el domingo (...) No es inusual que un jugador tenga interés de otro club. Eso es simplemente parte del trabajo. Rafa no nos ha mostrado ningún signo de que su corazón no esté completamente con Werder", dijo el técnico durante la rueda de prensa.

Werder Bremen enfatizó y negó, una vez más, que Rafael Santos Borré no llegará al Internacional de Porto Alegre en los próximo días, sino que está a disposición de cumplir, por lo menos, el contrato que tiene hasta mitad de 2024 cuando el Frankfurt, equipo dueño de sus derechos, decida su futuro.

El barranquillero, de 28 años, es considerado uno de los mejores delanteros que hay en el fútbol sudamericano en la actualidad y, sin duda, su pase es uno de los más llamativos de todo el continente. Sin embargo, según el técnico del Werder Bremen, él continuará en el fútbol de Europa buscando adaptarse a una nueva vida.

