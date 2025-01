Revelan discusión entre James Rodríguez y el técnico del Rayo Vallecano: "Nunca te pedí"

Polémica en España por la salida, nuevamente, anticipada de James Rodríguez de un club, esta vez del Rayo Vallecano en el cual sumó pocos minutos pese a que fue vendido como "el gran fichaje" gracias a su participación en la Copa América con la Selección Colombia, pero que, aún así, no fue suficiente.

Primero fue el reconocido periodista Fabrizio Romano en dar la noticia de la salida del colombiano del conjunto de Valleca, pero horas después fue una ola de comentarios confirmando la salida del cucuteño del fútbol español. Esperando, ahora, que se resuelva su futuro lo más pronto posible para seguir en forma para la Selección Colombia.

Sin embargo, el reconocido periodista Edu Aguirre del programa El Chiringuito, muy cercano y amigo del '10', reveló que hubo una conversación que cambió toda la relación entre el colombiano y el técnico del Rayo Vallecano. "Se hará oficial su salida, después de varios días de negociaciones, James será agente libre", dijo.

Comentó que el contrato iba hasta a julio, pero al ver los pocos minutos decidió adelantar la operación. Dijo que nunca fue tenido en cuenta por el técnico, pues el fichaje fue realizo por el presidente del conjunto de Vallecas en el marco del centenario, pero a él no le encaja en el esquema táctico. Pero todo se desató en un encuentro de LaLiga cuando no jugó ni un solo minuto.

"No me encajas en el equipo, no eres un fichaje que yo he pedido", dijo el técnico del Rayo Vallecano, palabras que molestaron al colombiano para forzar su salida del fútbol español y que rompieron la poca relación que existía entre James Rodríguez e Iñigo Pérez.

