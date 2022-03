Ronaldinho fichó con Querétaro en 2014 por "unas cervezas"

México recibió una de las mayores noticias en la liga local cuando Querétaro anunció la llegada de Ronaldinho Gaúcho, uno de los mejores jugadores de la historia y del FC Barcelona.

En septiembre de 2014, ‘Dinho’ llegó a los ‘Gallos Blancos’ y aunque muchos pensaron que fue por una gran cantidad de dinero, la verdad es que lo hizo “por unas cervezas”.

Para nadie es un secreto que, así como Ronaldinho descrestó al mundo con su fútbol también lo hizo en el mundo de las fiestas, pues el brasileño nunca ocultó su gusto por las bebidas y las mujeres.

Joaquín Beltrán exdirector deportivo de Querétaro en entrevista con ‘Tikitaka’, reveló cómo se logró el fichaje de Ronaldinho, pues en ese momento tenía ofertas de Estados Unidos, Inglaterra y España.

Ronaldinho no era el único en mente para el club mexicano, pues también mostraron su interés en Kaká y Fernando Torres, pero ambos ya tenían un proyecto. El hermano de ‘Dinho’ le dijo a Querétaro que si no viajaban al otro día a Sao Paulo no había posibilidad porque ya tenían otras cuatro ofertas.

Los directivos sabían que no iba a ser un fichaje fácil pues su oferta económica era más baja que las otras. “Estábamos en Sao Paulo y el hermano de Ronaldinho dice ‘pues si te interesa te veo mañana en mi casa’, entonces vamos a Rio de Janeiro. Llega y había una fiesta en su casa. Pasa, le dan dos tres chelas, se van a un privado, le platica Arturo el proyecto y Dinho le habla a su hermano… ‘nos vamos a México’. Él no lo podía creer, porque era la oferta más baja”, comentó.

Los directivos de Querétaro se tomaron unas cervezas con él, lo que no es común en una negociación, pero fue suficiente para que tomara la decisión.

“El argumento de Ronaldinho fue que era la primera vez que el presidente de un club viene a mi casa, me invita a un proyecto, se toma unas chelas conmigo y pues nos vamos a Querétaro. Le llevamos fotos del estadio, le hicimos una presentación y le gustó; así llega”, sentenció el exdirector.

