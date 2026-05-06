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Santa Fe vs. Corinthians EN VIVO: online y gratis HOY la Copa Libertadores 2026

El cuadro cardenal busca una victoria, casi obligatoria, en casa que le permita alcanzar la próxima ronda de la competencia ante un rival de peso continental.

Santa Fe vs. Corinthians
Santa Fe vs. Corinthians //
Foto: AFP
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 6 de may, 2026

Noche de fútbol en Bogotá gracias a Independiente Santa Fe que recibe en casa a Corinthians de Brasil por la cuarta fecha de la Copa Libertadores 2026. El cuadro cardenal busca una victoria de suma importancia para no despedirse apresuradamente el ámbito internacional.

Pero al frente tendrá un rival que cuenta con un fuerte camada de futbolistas de élite, como Lingard o Memphis Depay con su impresionante historial en Europa en clubes como Manchester United o FC Barcelona, respectivamente. Será un partido crucial para los dirigidos por Pablo Repetto.

Vea aquí EN VIVO Santa Fe vs. Corinthians HOY

El duelo entre Santa Fe y Corinthians se podrá seguir EN VIVO y online en la noche de este miércoles, 6 de mayo, de la mano del equipo de Blog Deportivo de Blu Radio. A través del canal de YouTube, el equipo de especialistas tendrá todas las emociones de este duelo de la Copa Libertadores.

¿A qué hora juega Santa Fe vs. Corinthians por la Conmebol Libertadores?

Desde las 7:30 de la noche correrá la pelota en El Campín de Bogotá por este duelo de la cuarta fecha de la Copa Libertadores 2026. Duelo de suma importancia para el cuadro cardenal en su aspiración continental en esta temporada.

Corinthians vs. Santa Fe
Corinthians vs. Santa Fe
Foto: AFP

Alineaciones de Santa Fe HOY vs. Corinthians por Libertadores

  • Santa Fe: Andrés Mosquera; Helibelton Palacios, Víctor Moreno, Emmanuel Olivera, Christian Mafla; Yéicar Perlaza, Daniel Torres, Kilian Toscano; Nahuel Bustos, Hugo Rodallega y Ómar Fernández.
  • Corinthians: Hugo de Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon; Rodrigo Garro, Jesse Lingard y Yuri Alberto.
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