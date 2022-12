Santiago Arias no descarta un cambio de equipo al final de temporada

Arias aseguró que por el momento está enfocado en obtener el título con su equipo y luego esperar a recibir propuestas, una de ellas vendría del técnico del Leicester City, Caludio Ranieri, quien habría dejado ver su interés en el lateral colombiano.

“Estoy muy contento acá, esperar y si sale algo muy bueno hablar con los directivos del PSV, ellos tomarán una decisión final”, indicó el lateral.

Frente al suceso que se tomó las pantallas y en el que se le vio rompiendo un vidrio, Arias indicó que esa nunca fue su intención y que simplemente quiso desquitarse golpeando algo y no calculó que allí había un cristal.

“No fue nada grave, cuando sientes el futbol pasan estas cosas, quería pegarle a algo y no me di cuenta que había un vidrio, no estaba de acuerdo con las decisiones que estaba tomando el árbitro, al final pedí disculpas y ahí quedó todo”, agregó.

Sobre la Selección Colombia, Arias dijo que la última fecha de eliminatorias lo dejó bastante contento y espera mantener ese nivel en la Copa América Centenario.

“Es lo que queremos todo, mantener lo que hicimos en los últimos partidos, se plantearon bien los partidos y se ganaron los puntos que era los más importante”, concluyó.

