Senadora Viviane Morales renuncia a la dirección del Partido Liberal

En una carta enviada al codirector nacional del Partido Liberal, Horacio Serpa, la senadora Viviane Morales hizo fuerte críticas a la entrega de avales en la colectividad y aseguró que “el otorgamiento de avales no puede reducirse a una actividad de pura mecánica electoral pues es manifestación de la facultad y la grave responsabilidad que tienen los partidos para promover y encauzar la participación de los ciudadanos en la conformación del poder político”.

Esta es la carta enviada por la senadora:

Bogotá, D.C., 1 de julio de 2015

Doctor

Horacio Serpa Uribe

Director Partido Liberal Colombiano

Ciudad

Doctor Serpa:

Al retirarse de su cargo como director del Partido el doctor Simón Gaviria nombró a usted y al doctor Fabio Amín como directores nacionales, acompañados de un grupo de senadores y representantes en calidad de codirectores adjuntos, figura que por lo demás no estaba contemplada en los estatutos vigentes en ese momento pero que se pensó necesaria para dar una participación regional y de género en la conducción del Partido.

Durante los meses que siguieron a esa designación las reuniones de esa Dirección se dirigieron a buscar la renovación de los cuerpos directivos territoriales a través de la creación de Colegios Electorales en los cuales, muy a pesar de la posición sostenida por algunos miembros de la codirección, se dio total preponderancia a la participación parlamentaria.

La siguiente tarea de cara a la contienda electoral por venir fue la relacionada con el otorgamiento de avales, tarea que ha ocupado de manera prioritaria la agenda de la Dirección en los últimos meses.

Sin duda el otorgamiento de avales no puede reducirse a una actividad de pura mecánica electoral pues es manifestación de la facultad y la grave responsabilidad que tienen los partidos para promover y encauzar la participación de los ciudadanos en la conformación del poder político; de allí, la necesidad de obrar con criterios objetivos, transparentes y que permitan justificar con razones claras ante la gente el por qué se escoge a un ciudadano para aspirar a representar sus intereses, ya en las corporaciones o como alcaldes o gobernadores. Fue esta la razón por la cual durante meses junto con la senadora Sofía Gaviria insistiéramos en la necesidad de acoger criterios de selección tales como las calidades éticas, la trayectoria pública y privada, los sondeos de opinión, para que de una manera diáfana se escogieran los nombres que bajo la bandera del partido salieran a buscar en el debate público el favor de las mayorías.

Fue imposible lograr la aprobación de estos criterios mínimos y como resultado, muchos de los avales que se están otorgando por el partido responden a otro tipo de razones que no se avienen precisamente con el alto interés público. En algunos lugares se privilegió únicamente la voluntad de los congresistas que prevalidos de los resultados electorales del año pasado apabullan y desconocen a otros sectores militantes en un ejercicio lamentable de cacicazgo político. No de otra manera se puede entender por parte de la opinión pública la reiterada negación de un aval a quien puntea en las encuestas pero que se enfrenta a la caprichosa oposición de los congresistas de la región, o la entrega de avales a personas cuestionadas o sin trayectoria alguna en lo público cuyo único título es la bendición del respectivo parlamentario. No nos engañemos, estas prácticas irremediablemente contribuirán a continuar con la tendencia decreciente en los resultados de las próximas elecciones como ha venido sucediendo en las últimas décadas y en ello tendrá que asumir su responsabilidad la actual Dirección Nacional.

Como disiento radicalmente del ejercicio de la política de esta manera y creo que mi voz no tiene ninguna posibilidad de ser atendida como lo demuestra mi participación infructuosa a lo largo de varios meses en esa Codirección, de manera atenta me permito presentar mi renuncia irrevocable a tal dignidad.