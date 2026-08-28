Simeone toma decisión con Julián Álvarez para el próximo partido del Atlético de Madrid

El director técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone, tomó una decisión sobre la presencia de Julián Álvarez para el próximo partido. Este sábado, 29 de agosto, el colchonero enfrenta al Sevilla y el entrenador manifestó que el delantero será baja para este duelo por la indisposición que le ha impedido ejercitarse en las últimas tres sesiones del equipo, mientras que su compatriota Cristian ‘Cuti’ Romero está incluido en el grupo de convocados.

“Evidentemente, él (Julián Alvarez) no va a estar mañana”, confirmó el técnico en la rueda de prensa posterior al entrenamiento en el Centro Deportivo de Majadahonda (afueras de Madrid), el tercero consecutivo sin la presencia del atacante argentino a causa de una indisposición.

El futuro del delantero sigue en el aire a cinco días del final del mercado de fichajes, con la decisión rotunda e invariable del Atlético de Madrid de no traspasarlo al Barcelona, con lo que las opciones son seguir en el conjunto rojiblanco, con el que tiene contrato en vigor hasta 2030 y una cláusula de rescisión de 500 millones de euros, o irse a otro club, en este caso el Arsenal, si aborda el fichaje y cumple las pretensiones de todas las partes.

Julián Álvarez con Atlético de Madrid Foto: AFP

Sí estará ya en la convocatoria su compatriota Cristian ‘Cuti’ Romero, como Julián campeón del mundo con Argentina en Catar 2022, que ya ha alcanzado ritmo para entrar en la citación, después de incorporarse al trabajo hace dos semanas.



“Este sábado ya nos va a acompañar, está tratando de ponerse a punto lo más rápido posible. Un futbolista que necesita sus tiempos para llegar a su mejor forma, no aceleraremos el tiempo para ponerlo hasta que lo sienta y él sienta que está en condiciones de rendir en el lugar como debe rendir”, explicó Simeone.

El conjunto rojiblanco tiene como bajas para el encuentro contra el Sevilla, correspondiente a la tercera fecha de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español) a Alexander Sorloth, por lesión, y Robin Le Normand, por sanción.