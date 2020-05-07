En vivo
Blu Radio  / Diego Simeone

Diego Simeone

  • Atlético de Madrid
    Atlético de Madrid
    Foto: AFP
    Deportes

    Simeone: "Agradezco todos los días por el lugar que tengo y el afecto que recibo"

    Diego Simeone agradeció el cariño de la afición y el respaldo recibido en su etapa al frente del Atlético de Madrid, destacando el vínculo especial con el club.

  • Julián Álvarez_AFP.jpg
    Julián Álvarez
    Foto: AFP
    Fútbol

    El enfado de Simeone: "Que levante la mano quien vio que Julián toca dos veces el balón"

    En la tanda de penales, el argentino Julián Álvarez anotó, pero el gol fue invalidado porque, según el árbitro, tocó el balón dos veces al resbalarse, una norma sancionada por las normas.

  • FUT-COLOMBIA-ARGENTINA-ELIMINATORIAS
    Blu Radio
    MARCELO SALINAS/AFP
    Fútbol

    "Cada contragolpe de Colombia era mortal": el argentino 'Cholo' Simeone recuerda el 5-0

    Simeone, exvolante de la 'Albiceleste', describió ese partido como una de las "noches más duras" como futbolista.

  • pelea atletico manchester city foto captura de video.jpg
    Pelea entre el Atlético de Madrid y Manchester City
    Foto: captura de video
    Fútbol

    Video: Policía intervino en túnel del estadio por pelea entre Atlético de Madrid y Manchester City

    El partido había terminado con los ánimos caldeados y el conflicto se trasladó a los vestuarios entre integrantes de ambos equipos.

  • Pedro Sarmiento
    Pedro Sarmiento
    Foto: AFP
    Fútbol

    “El jugador de ahora está muy distraído contando plata y comprando carros”: Pedro Sarmiento

    El exdirector técnico habló de cómo viven el fútbol los jugadores de ahora y cuáles son sus prioridades.

  • 317538_BLU Radio. Diego Simeone / Foto: AFP.
    BLU Radio. Diego Simeone /
    Foto: AFP.
    Fútbol

    ¿Simeone deja al Atlético de Madrid para ser técnico del PSG?

    Mauricio Pochettino está en el ojo del huracán tras la eliminación del PSG ante Real Madrid y Diego Simeone podría ser su remplazante.

  • Victoria del Atlético Foto AFP.jpg
    Victoria del Atlético //
    Foto: AFP
    Fútbol

    Victoria del Atlético de Madrid ante el Betis: ‘Los Colchoneros’ vuelven a puestos de Champions

    En la Fecha 27 de LaLiga el Atlético de Madrid venció por 3-1 al Betis en el Benito Villamarín.

  • Atletico de Madrid vs Manchester United (1).png
    Atlético de Madrid vs Manchester United
    Fotos: AFP
    Fútbol

    Atlético de Madrid vs. Manchester United, un partido para reaccionar en octavos de Champions League

    Los conjuntos se enfrentarán este miércoles en el partido de ida de la Champions, donde ambos buscarán acomodarse con tranquilidad en la punta.

  • Victoria del Atlético De Madrid Foto_ AFP.jpg
    Victoria del Atlético De Madrid //
    Foto: AFP
    Fútbol

    El Atlético de Madrid consiguió una victoria agónica

    Los colchoneros marcaron el gol de la victoria sobre el Getafe al minuto 88.

  • Simeone y Griezmann (1).jpg
    Simeone y Griezmann
    Foto: AFP
    Fútbol

    Diego Simeone y Antoine Griezmann, nuevos casos COVID en el Atlético; otros tres en el Barcelona

    El club madrileño informó que tanto en técnico como los demás jugadores están “aislados en sus domicilios”.

