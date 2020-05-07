Blu Radio Diego Simeone
Simeone: "Agradezco todos los días por el lugar que tengo y el afecto que recibo"
Diego Simeone agradeció el cariño de la afición y el respaldo recibido en su etapa al frente del Atlético de Madrid, destacando el vínculo especial con el club.
-
El enfado de Simeone: "Que levante la mano quien vio que Julián toca dos veces el balón"
En la tanda de penales, el argentino Julián Álvarez anotó, pero el gol fue invalidado porque, según el árbitro, tocó el balón dos veces al resbalarse, una norma sancionada por las normas.
-
"Cada contragolpe de Colombia era mortal": el argentino 'Cholo' Simeone recuerda el 5-0
Simeone, exvolante de la 'Albiceleste', describió ese partido como una de las "noches más duras" como futbolista.
-
Video: Policía intervino en túnel del estadio por pelea entre Atlético de Madrid y Manchester City
El partido había terminado con los ánimos caldeados y el conflicto se trasladó a los vestuarios entre integrantes de ambos equipos.
-
“El jugador de ahora está muy distraído contando plata y comprando carros”: Pedro Sarmiento
El exdirector técnico habló de cómo viven el fútbol los jugadores de ahora y cuáles son sus prioridades.
-
¿Simeone deja al Atlético de Madrid para ser técnico del PSG?
Mauricio Pochettino está en el ojo del huracán tras la eliminación del PSG ante Real Madrid y Diego Simeone podría ser su remplazante.
-
Victoria del Atlético de Madrid ante el Betis: ‘Los Colchoneros’ vuelven a puestos de Champions
En la Fecha 27 de LaLiga el Atlético de Madrid venció por 3-1 al Betis en el Benito Villamarín.
-
Atlético de Madrid vs. Manchester United, un partido para reaccionar en octavos de Champions League
Los conjuntos se enfrentarán este miércoles en el partido de ida de la Champions, donde ambos buscarán acomodarse con tranquilidad en la punta.
-
El Atlético de Madrid consiguió una victoria agónica
Los colchoneros marcaron el gol de la victoria sobre el Getafe al minuto 88.
-
Diego Simeone y Antoine Griezmann, nuevos casos COVID en el Atlético; otros tres en el Barcelona
El club madrileño informó que tanto en técnico como los demás jugadores están “aislados en sus domicilios”.