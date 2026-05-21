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Thiago Silva se despide del Oporto tras conquistar la Liga Portugal

Tras media temporada en el club, Thiago Silva se despide del Oporto luego de ser una de las piezas importantes en la obtención del campeonato.

Thiago Silva - Jugador de Oporto
Por: EFE
|
Actualizado: 21 de may, 2026

El veterano defensa central brasileño Thiago Silva se marcha del Oporto tras haber pasado media temporada en el club, donde fue una pieza clave en la conquista del título de la Liga Portugal, según anunció este jueves el club.

Silva, de 41 años, llegó al Oporto el pasado mes de enero tras dejar el Fluminense, y disputó 14 partidos en todas las competiciones.

La experiencia del internacional brasileño en la zaga ayudó a los 'dragones' a proclamarse campeones por primera vez en cuatro años y a terminar la Liga Portugal como la mejor defensa, con sólo 18 goles en contra.

En declaraciones compartidas por el club portugués, Silva dijo que "fue increíble y un enorme placer" representar a los blanquiazules, donde vivió "momentos de gran felicidad".

"Quiero agradecer todo el cariño, la admiración y el respeto que me han brindado en los últimos meses. Fueron tiempos interesantes para mí, de crecimiento personal y profesional, de aprendizaje en el fútbol", afirmó.

Esta fue la segunda etapa de Silva en el Oporto, su primer club en Europa, tras una breve paso por el filial en 2004.

A lo largo de su larga y exitosa carrera, Silva jugó en clubes como el Milan, el París Saint-Germain y el Chelsea.

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En su extenso palmarés, además de la reciente Liga Portugal, figuran un 'Scudetto', siete Ligas francesas y una Liga de Campeones conquistada con el Chelsea, entre otros trofeos.

Fue 113 veces internacional con Brasil, con el que ganó la Copa América y la Copa de Confederaciones.

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