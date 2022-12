Torre cinco del edificio Space sería derribada en dos semanas

del complejo residencial el pasado 12 de octubre, de acuerdo al Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo y Desastres de Medellín (Dagrd).

La demolición sería realizada con explosivos, cumpliendo todas las normativas de seguridad y emergencia.

-Fue capturado un hombre de 28 años que portaba un uniforme falso de la Policía en la ciudad de Medellín. El individuo se movilizaba en una moto particular con uniforme similar al de la policía y estaba barbado, condición que por exigencias de esa institución, no se permite en sus integrantes lo que despertó la sospecha en algunos uniformados que lo abordaron y comprobaron que no era miembro de la institución.

-Un total 754 kilogramos entre clorhidrato de cocaína y marihuana fueron incautados por la Armada Nacional en una lancha rápida que iba con destino a Centroamérica. La Armada informó que la operación se realizó cerca de Buenaventura, donde tres hombres que se movilizaban en una lancha tipo 'go fast', fueron interceptados por unidades de reacción rápida de Guardacostas y Aviación Naval.

-Las autoridades venezolanas buscan a dos sospechosos más por el homicidio de la actriz Mónica Spear y su marido que se sumarían a los siete detenidos que serán imputados por el crimen en las próximas horas, informó el ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez.