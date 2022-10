No activar

Un fan gana un maratón al ver 9 veces seguidas "Star Wars: The Force Awakens" Un fan de "Star Wars" de Austin (EE.UU.) ganó un maratón de la saga tras ver de un tirón las seis películas de las dos primeras trilogías y continuar después con nueve proyecciones consecutivas de "The Force Awakens", la más reciente entrega de la serie, informó hoy The Hollywood Reporter.