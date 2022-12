“Un montaje y una infamia”: Díaz-Granados sobre chat denunciado por Pacho Santos

El director del partido de la U, Sergio Díaz-Granados , calificó de infame que el ex vicepresidente Francisco Santos haya puesto a circular un chat en el que supuestamente él se refiere a que no pudieron "arreglar" a las firmas Ipsos Napoleón Franco y Gallup, que han dado a conocer encuestas en las últimas horas donde Óscar Iván Zuluaga le ganaría en segunda vuelta a Juan Manuel Santos .

"Me parece de muy mal gusto que use la red social una persona que tuvo 8 años la dignidad de vicepresidente de la República para esparcir ese tipo de imágenes falsas e hipócritas. Si algo de gallardía tuviera el vicepresidente ha podido preguntarme a mí directamente si eso era cierto o no para haberlo desmentido de manera categórica", dijo.

El exministro aprovechó para desmentir que ese chat sea suyo, porque argumentó él no se expresa así y que ya también ha aclarado a través de su cuenta personal de Twitter que no es cierto.

"La desesperación de un resultado adverso lo tienen y lo temen ellos", dijo refiriéndose a la campaña de Zuluaga presidente.

