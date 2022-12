Un recorrido por The Beatles, a propósito del cumpleaños 73 de Paul McCartney

Una semana antes de cumplir 73 años, Paul McCartney deslumbró a los espectadores que asistieron a su concierto en las afueras de París, en el que interpretó varios clásicos de los Beatles.

Vestido con una sencilla chaqueta negra y una camisa blanca, McCartney se entregó en una energética interpretación, que incluyó temas como "Hey Jude, "Yesterday y "Helter Skelter", además de algunas canciones de Wings, la banda que formó entre 1971 y 1981.

El músico, que no se presentaba en el Stade de France desde 2004, subió al escenario junto a cuatro músicos que lo acompañan en la gira "Out There", que comenzó en Brasil en mayo de 2013.

En entrevista con Mundo BLU, el musicólogo Manolo Bellón, anunció que está por relanzar su libro publicado en 2013 sobre el grupo más importante de la historia de la música británica.

Bellón explica en este especial sobre The Beatles por qué escogieron el nombre, por qué llegó al fin el exitoso cuarteto y datos curiosos sobre su historia.

Hace algunos días, el exBeatle Paul McCartney, que fue encarcelado en Japón en los 80 por posesión de marihuana, ya no fuma porros para "no dar ejemplo" a sus hijos y nietos, según confiesa en una entrevista en "The Daily Mirror".

El músico, de 72 años, asegura que "hace mucho tiempo" que no toca el cannabis y explica que ahora prefiere relajarse con una copa.

"Ya no lo hago. ¿Por qué?. La verdad es que no quiero sentar un ejemplo para mis hijos y nietos. Ahora es una cuestión de paternidad", declara.

"Antes, yo era simplemente un tipo que andaba por Londres pasándoselo en grande, y los niños eran pequeños, así que lo que intentaba era no hacerlo delante de ellos", afirma en la entrevista con el diario.

"En lugar de fumarme un porro, ahora me tomo una copa de vino o un buen margarita. La última vez que fumé fue hace mucho tiempo", asegura.

Según lo que se ha escrito sobre el asunto, fue el cantautor estadounidense Bob Dylan quien le introdujo en el consumo de marihuana en agosto de 1964.

Su predilección por la droga llegó a las portadas de los periódicos en enero de 1980, cuando fue detenido en Japón después de que los agentes de aduanas descubrieran que llevaba 225 gramos de hierba en su equipaje.

El músico pasó diez noches en una prisión japonesa antes de ser liberado y deportado, gracias a la presión de sus admiradores.

Su consumo regular de cannabis también fue utilizado como argumento por su exesposa Heather Mills durante el juicio de divorcio en 2008.

En la entrevista con el "Mirror", McCartney, padre de cinco hijos y abuelo de ocho nietos, explica también el secreto de su saludable aspecto físico.

Así, según detalla, va regularmente al gimnasio, ejercita la flexibilidad haciendo el pino durante varios minutos y utiliza la crema hidratante de su tercera esposa Nancy, de 55 años y con quien se casó en 2011.

EFE