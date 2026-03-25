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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Vélez se comunicará pronto con Millonarios por situación con Álvaro Montero

Vélez se comunicará pronto con Millonarios por situación con Álvaro Montero

La situación sobre Montero no cayó para nada bien en algunos hinchas de Millonarios y, sobre todo, en medio de lo que sería una posible convocatoria al Mundial.

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