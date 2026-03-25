Vélez se comunicará pronto con Millonarios por situación con Álvaro Montero

En medio de la concentración de la Selección Colombia de cara a los duelos amistosos frente a Croacia y Francia, desde Argentina se conocieron noticias en torno al portero Álvaro Montero y que beneficiaría a Millonarios, pero no tanto a los hinchas que guardaban esperanzas de volver a ver al golero con la camiseta albiazul.

Y es que, según el periodista Martín Etcheverry, el cuadro Vélez Sarsfield tomó una decisión radical sobre el futuro de Álvaro Montero y es que ejercerá la opción de compra por el portero tras sus impresionantes actuaciones en el 'Fortín' y así continuar más tiempo en el fútbol argentino.

"El Fortín erogará aproximadamente U$D 1.000.000 (U$D 1.400.000 opción de compra - U$D 400.000 de cargo por el préstamo) por la totalidad del pase del arquero. Una vez que esto ocurra, se extenderá su vinculo hasta el 31/12/2027", indicó el reconocido periodista.

Álvaro Montero, arquero de Millonarios Foto: Millonarios

En ese orden de ideas, en los próximos días el cuadro argentino se estaría comunicado con Millonarios para definir el futuro del portero en ese país. Aunque, en redes sociales, algunos hinchas vieron con malos ojos la negociación, tanto de Millonarios que querían volverlo a ver en Colombia y que piensan que el valor es muy bajo, como los de Vélez que no ven que valga la pena pagar ese costo por él.



Montero llegó en 2025 al cuadro argentino, pero su mejor momento lo comenzó a vivir en este primer semestre del 2026. En total, ha disputado un saldo de 13 partidos en Argentina en donde, rápidamente, comenzó a impresionar con sus actuaciones y esto le permitió asegurar aún más su cupo en la lista de convocados de Néstor Lorenzo.

El portero se ha convertido en uno de los predilectos por Lorenzo por su sentido de liderazgo, ahora con sus actuaciones lo ha consolidado en el fútbol argentino y generando cientos de aplausos.