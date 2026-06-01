VIDEO: así fue la fiesta de Morat y Carlos Vives previo al amistoso de Colombia

La banda bogotana Morat y el cantante Carlos Vives pusieron color este lunes al partido de despedida de la selección colombiana, que se enfrenta a Costa Rica en el estadio El Campín de la capital del país, en una jornada en la que los aficionados desearon lo mejor al equipo que los representará en el Mundial de 2026.

Al principal escenario deportivo de Bogotá, decenas de miles de personas llegaron vestidos con la camiseta tricolor, muchos de ellos con el '10' de James Rodríguez y otros con el '7' de Luis Díaz, las dos grandes estrellas que los aficionados querían ver en el terreno de juego.

En las afueras del recinto, las ventas ambulantes de camisetas y la música relacionada con el equipo dieron calor a la fría tarde bogotana, donde el público estaba visiblemente emocionado de volver a tener un partido de la selección después de siete años, pues la última vez fue un amistoso ante Panamá, que terminó 3-0, previo a la Copa América de 2019.

Desde temprano, las fanáticos de la selección cafetera colgaron banderas con mensajes como 'La fiebre amarilla' y 'Vivamos el fútbol en paz', así como con nombres de ciudades como Cúcuta, Tunja, Neiva y Medellín, desde donde viajaron para desear lo mejor al equipo que dirige el argentino Néstor Lorenzo.



El espectáculo musical comenzó con un show del cantante colombiano Juan Palau, que interpretó clásicos de reguetón, y continuó con la presentación de Morat, que avivó el ánimo de la multitud que acompañó con aplausos su presentación.

🎥¡Morat hace su presentación en El Campín! Una completa fiesta se vive a está hora en Bogotá.🤩🇨🇴#ConOrgulloColombiano🇨🇴

En vivo, aquí: https://t.co/f4C3J4fKLK pic.twitter.com/Y2iTTTgiDs — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 1, 2026

Los capitalinos iniciaron su corto espectáculo interpretando 'Llamada Perdida' y siguieron con 'Me toca a mí', donde sorprendieron a los asistentes porque saltó a la tarima el cantante colombiano Camilo para cantar con ellos este éxito de 2025.

Los miembros de la banda, vestidos cada uno con una camiseta diferente de la selección colombiana, cerraron su espectáculo con 'Besos en guerra', una de sus canciones más populares que hizo levantar de sus asientos a muchos de los asistentes.

Publicidad

Morat se despidió de la tarima con fuegos pirotécnicos y con llamas que salieron desde varios lugares del estadio, que se seguía llenando de aficionados emocionados que confían en que la selección cafetera les dé una alegría antes del Mundial, en el que Colombia comparte el Grupo K con Portugal, República Democrática del Congo y Uzbekistán.

Luego llegó el turno para Carlos Vives, quien se subió al escenario a acompañar una batucada que interpretó las nuevas "barras incondicionales", una serie de cánticos oficiales inspirados en canciones del artista de la caribeña ciudad de Santa Marta y adaptadas al ambiente de las hinchadas.

Las primeras canciones de Vives, adaptadas con la colaboración de la hinchada colombiana conocida como La Fiebre Amarilla, fueron 'Fruta Fresca', cuyo título cambió a 'Sí, sí, sí', 'La tierra del olvido', cambiada a 'Yo te aliento' y 'Ahí llego yo (Pa' Mayte)', convertida en 'Qué linda es'.