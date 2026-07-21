Vinícius Jr. sorprende con un radical cambio tras el Mundial: así se ve su nueva mandíbula

Vinícius Jr. es nuevamente tendencia; sin embargo, esta vez es por un detalle fuera de las canchas. Luego de que Brasil fuera eliminada en los octavos de final del Mundial 2026, el delantero merengue aprovechó sus vacaciones para someterse a un procedimiento estético que despertó un sinfín de reacciones en redes sociales.

El bombardero, que disfruta de sus días de descanso antes de reincorporarse a los entrenamientos con el Real Madrid, pasó por una clínica en Goiânia para realizarse una armonización de mentón, un tratamiento que buscaba definir el contorno de su mandíbula y resaltar sus rasgos faciales. Las imágenes de su apariencia no tardaron en hacerse virales.

"Vinicius"



Por este video donde se nota aún más su cambio tras la cirugía estética.pic.twitter.com/S1PPrzDcBo https://t.co/uQ9RmW95ld — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) July 20, 2026

Vinícius Jr. se realizó una armonización de mentón: ¿de qué se trata?

De acuerdo con lo revelado por el medio brasileño LeoDias, el procedimiento fue realizado por el dermatólogo Alessandro Alarcão, quien viajó desde Miami exclusivamente para atender al futbolista y a su pareja, la influencer Virginia Fonseca.

Para preservar la privacidad del jugador, la clínica adoptó un protocolo especial de seguridad:



Cerró sus puertas al público durante toda la jornada.

Suspendió la atención de otros pacientes.

Restringió la difusión de fotografías y videos.

Implementó medidas para evitar filtraciones en redes sociales.

El objetivo del tratamiento fue proyectar y definir el mentón para darle mayor equilibrio al rostro, como parte de una agenda de autocuidado que la pareja adelantó durante su estadía en Brasil.

Trending Photos: Brazil and Real Madrid star, Vinicius (Vini Jr) underwent a chin harmonization procedure in Goiânia, debuting new bold look, ahead of the 26/27 football season, per @tmcesporte pic.twitter.com/CcuUrHzYWm — Trending Explained (@TrendingEx) July 21, 2026

El nuevo rostro de Vinícius Jr. desató reacciones en redes sociales

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El cambio físico del atacante del Real Madrid no pasó inadvertido. Apenas comenzaron a circular las imágenes del jugador, usuarios de X reaccionaron con comentarios y comparaciones sobre su nueva apariencia.

De hecho, uno de los mensajes más virales fue el que escribió un aficionado: "Vinícius Jr. se ha convertido en Vinícius Sr.". Otros internautas aseguraron que el brasileño ahora tiene un parecido con el cantante Jason Derulo.

Además del retoque estético, el jugador también apareció con una barba perfilada, realizada por el estilista Salah Eddine Rhnim, conocido como "Scarfade", quien trabaja en Milán.

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Las vacaciones del brasileño llegaron tras un Mundial que terminó antes de lo esperado para la 'Canarinha'. Brasil fue eliminada por Noruega en los octavos de final del torneo, resultado que dejó una profunda frustración en el atacante.

Días después de la derrota, Vinícius compartió un mensaje en sus redes sociales en el que reconoció la dificultad de afrontar otra eliminación mundialista. También explicó la polémica sobre el penal que no ejecutó frente a Noruega, al señalar que la decisión había sido tomada antes del partido por el entonces entrenador Carlo Ancelotti.