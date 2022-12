Ya podrá 'hacer pistola' en Whatsapp

La nueva actualización de WhatsApp lo dejará sorprendido. La aplicación de mensajería instantánea introdujo varios cambios, dos de los más llamativos hacen referencia a sus nuevos emoticones.

El primero es el que algunos llaman, decorosamente, como el del ‘dedo medio’ y que hace referencia al popular gesto de hacer pistola, imagen que también estará disponible en los distintos tonos de piel que presenta la app.

También se integró a la lista de estas graciosas imágenes el saludo vulcano que inmortalizó Spock en Star Trek, así que ahora habrá otra manera para iniciar una conversación.

Los otros cambios que incluyó esta actualización son:

Marcar conversaciones como no leídas: solo basta con presionar sobre un chat y esperar a que aparezca la opción ‘marcar como no leído’. Pero esta opción no es para despistar a quien escribe, es para brindar un servicio similar al de los correos electrónicos que permite marcar mails para leerlos más tarde.

Ahorro de datos durante las llamadas: Se activa siguiendo esta ruta - Ajustes – Chats – Llamadas – y disminuye un poco la calidad de la llamada pero permite el ahorro de datos durante el tiempo que se utilice este servicio.

Personalizar las notificaciones: Esta nueva actualización en WhatsApp permitirá elegir de quienes se quiere recibir notificaciones, personalizando vibración, tipos de tonos y luz. Las charlas pueden silenciarse en periodos de 8 horas, una semana o un año.

Por el momento esta actualización esta disponible únicamente para Android.