Hinchada quiere donar taquilla a familiares de Chapecoense: presidente de Nacional

El presidente de Atlético Nacional, Juan Carlos de la Cuesta, aseguró que la propuesta de ofrecer el título de la Copa Sudamericana a Chapecoense está en manos de la Conmebol y que esperarán un pronunciamiento para conocer la decisión.



Sobre la forma en que recibieron esta noticia los directivos del club brasilero, aseguró que “Aunque están devastados por la tragedia, lo reciben positivamente, lo reciben con alegría” y señalan que han manifestado que “con el solo gesto se valora la voluntad de nuestro club y que demuestra grandeza y porque está con esa visión nacional”.



Aseguró que no va a caer en la provocación de quienes han rechazado esta iniciativa calificándola de demagogia, en particular el técnico del argentino Huracán, y que esas declaraciones hablan por sí solas de quienes las emiten.



De la cuesta indicó que ha estado al frente de la atención de esta emergencia que dejó 71 muertos y 6 heridos, y que el tema deportivo lo ha delegado, esto en referencia a si se alteran los planes o no que tenía el club de cara a su viaje a Japón y el clásico ante Millonarios.



Sobre el dinero de las boletas, aseguró que se le ha comunicado a la hinchada que una vez se supere la emergencia se determinará qué se va a hacer con el dinero.



“El dinero no es de nosotros, es de la hinchada”, dijo De la Cuesta, quien confirmó que los mismos aficionados han manifestado la intención de donar el dinero a las familias de las víctimas.