Hubiese sido un gran honor vestir la camiseta de la Selección Colombia: Galván Rey

Sergio Galván Rey, exfutbolista argentino, nacionalizado colombiano y máximo goleador de la historia del fútbol colombiano con 224 goles, contó algunas anécdotas de lo que fue su exitoso paso por el fútbol en los micrófonos de El Camerino de BLU Radio.

“El nombre de Alfredo Di Stéfano es algo impresionante a nivel mundial, me parece que sería el mejor delantero”, dijo Galván al ser peguntado por cuál considera ha sido el mejor delantero que ha pasado por el balompié nacional.

Publicidad

Manifestó, además, que agradece a la vida que después de su exitoso paso por el fútbol, hoy puede disfrutar de su familia, de sus amigos y compartir cosas que antes, por entrenamientos, actividad y concentraciones deportivas, no podía.

Vea también: ¿Fin del ciclo Dayro Moreno en Atlético Nacional?

“Hoy tengo la posibilidad de escoger qué quiero hacer y sacar ese tiempo y construir relaciones para mi futuro”, indicó.

Manifestó que el fútbol colombiano ha avanzado y tiene otra dinámica al balompié del que él hizo parte. Añadió que, por eso, los ojos del mundo siempre miran hacia Colombia.

Publicidad

“Los goleadores siempre queremos marcar más goles, pero me hubiese gustado hacer parte en alguna etapa de la Selección Colombia porque me identifico plenamente con el fútbol colombiano y con Colombia. Hubiese sido un gran honor para mi vestir los colores”, precisó.

Explicó que hoy en día todavía se pregunta por qué no se dio la posibilidad de disputar algún encuentro con el combinado nacional.

Publicidad

“Ningún técnico en su momento tuvo la disposición y no me llamaron. Pero sin lugar a duda estaré agradecido eternamente con el fútbol de Colombia”, agregó el delantero, quien dijo que se nacionalizó colombiano no solo por lo deportivo, sino por el amor y cariño que tiene al país.

El delantero más fuerte al que se enfrentó

El extacante del Once Caldas precisó que hubo muchos jugadores grandes e importantes a los que se enfrentó, como Iván René Valenciano, Víctor Hugo Aristizábal, Adolfo ‘El Tren’ Valencia, entre otros futbolistas que marcaron la historia de los primeros 70 años del fútbol profesional colombiano.

Finalmente, indicó que el jugador más cercano y que más características suyas tiene en la actualidad es Dayro Moreno, por su potencia, olfato goleador y porque pelea todas las pelotas.



Publicidad

*Escuche la entrevista completa en el audio adjunto.

Publicidad