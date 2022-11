Iglesia Católica apoya adopción a parejas LGBTI, si el hijo es de uno de ellos

del mismo sexo adopten a un menor ajeno.

Sin embargo, señaló que si es hijo de alguno de los dos miembros de la pareja homosexual, si podría ser adoptado por el otro.

"Creo que está muy bien que una persona pueda ser adoptada por su pareja, su compañera a educar a su hijo y a quererlo, está muy bien. Lo que no me parece bien es que la adopción de niños ajenos totalmente a la pareja, es decir, yo creo que no hay que dejarse llevar por eso de que el pez grande se come al chico, y que por favorecer a los grandes, pues podamos perjudicar a los más pequeños", afirmó el presidente de la Conferencia Episcopal.

Monseñor Castro aseguró que se deben salvaguardar los derechos de los niños, y que entre estos, está el derecho a tener una madre y un padre.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-Este sábado hacia las 11:00 de la mañana, hora colombiana, llegó a Venezuela el presidente Nicolás Maduro, en medio de la profunda crisis que vive el vecino país.

-Una niña de 8 años resultó herida con una bala perdida en medio de un asalto en Bogotá.

-El América de Cali podría perder su sede deportiva por una decisión judicial.

-Continúan las violentas manifestaciones en Niger por lo sucedido en el semanario Charlie Hebdó de París. Las autoridades confirmaron que 7 iglesias fueron quemadas por los manifestantes. Francia le pidió a los ciudadanos franceses que viven en país que no salgan de sus casas.

-Tres soldados murieron y 18 resultaron heridos en las últimas 24 horas en enfrentamientos con separatistas prorrusos en el este de Ucrania, anunció este sábado un portavoz militar ucraniano, quien precisó que el aeropuerto de Donetsk continuaba "bajo control" de las tropas gubernamentales.