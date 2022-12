¡Imperdible! La emocionante narración del gol en el último minuto de Yerry Mina

El defensa goleador del Mundial de Rusia 2018,, hizo saltar de emoción a los colombianos en todo el mundo al anotar en el minuto 93 el gol del empate (1-1) ante la selección de Inglaterra, anotación que dio vida e ímpetu a los colombianos. Sin embargo,

la tricolor fue eliminada en la tanda de penales tras el fallo de Mateus Uribe y Carlos Bacca.

El relato de ‘Tito Puchetti’ conmovió a todos los oyentes que escuchaban el partido por la transmisión de BLU Radio.

“Alguien que me de un pellizco… Si estoy soñando no me despierten. Apareció Yerry Mina, es una mina de oro. Lo grita James y lo gritamos 50 millones de personas”, señalaron los comentaristas de BLU Radio.