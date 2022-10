Insólito: jugador remató a puerta vacía, pero la nieve impidió el gol

El Bayer Leverkusen se colocó provisionalmente quinto en la clasificación de la Bundesliga, gracias a su victoria agónica por 3 a 2 en Hanóver, este domingo en la 25ª jornada, en un partido marcado por el caos producido por una nevada.

El Hanóver vio cómo la nieve evitaba un gol suyo cuando iba perdiendo por 2 a 0 y un tiro de Genki Haraguchi era frenado por la nieve, ralentizando el ritmo antes de cruzar la meta, lo que aprovechó Jonathan Tah para despejar.

Haraguchi se marchó del portero... remató a puerta vacía y cuando todo parecía que el Hannover iba a hacerle gol al Bayer Leverkusen... ¡La nieve paró el gol! Al final, el Hannover terminó perdiendo 2-3 el partido... #Bundesliga ⛄️ pic.twitter.com/RePgEsDcLd — MARCA (@marca) March 11, 2019

Con 42 puntos, el equipo de Leverkusen supera ahora en dos unidades al Eintracht Fráncfort, que cae al sexto lugar a la espera de su visita el lunes al Fortuna Düsseldorf, undécimo clasificado.

El Bayer Leverkusen consiguió además mantenerse a 4 puntos del cuarto puesto, el último que marca la clasificación en Alemania para la próxima Liga de Campeones y que ocupa el Borussia Mönchengladbach, que el sábado había vencido 1 a 0 en Maguncia (13º).

Kevin Volland había adelantado al Leverkusen en la primera parte con un 'doblete', pero el Hanóver consiguió equilibrar el marcador en la segunda mitad, primero con un gol del brasileño Jonathas de Jesus (51) y luego con un tanto en contra de Mitchell Weiser (73).

En el 87, ya en plena recta final, el Bayer Leverkusen consiguió la victoria, con un tanto de cabeza de Kai Havertz, a centro de Julian Brandt.

Ese balón cabeceado a la red era de color rojo ya que estaba nevando en Hanóver y el césped estaba cubierto en parte por un manto blanco.

"No se puede analizar un partido así", declaró Peter Bosz, el entrenador del Bayer Leverkusen. "Las condiciones meteorológicas no tenían nada que ver con el fútbol, no fue muy divertido", apuntó.

En el otro partido del día, el Hoffenheim (8º) se acercó a los puestos europeos con una victoria 2-1 sobre el colista Núremberg (18º), cada vez más hundido. Los dos tantos del Hoffenheim fueron conseguidos por el croata Andrej Kramaric.

El sábado, el Bayern de Múnich se había colocado como nuevo líder de la liga alemana.

Ganó 6-0 al Wolfsburgo (7º) y adelantó en la tabla, por una mejor diferencia de goles, al Borussia Dortmund, que superó 3-1 al Stuttgart (16º) y que también tiene 57 puntos.

El Bayern tiene una diferencia de goles de +35 y el Dortmund de +33. Antes de esta jornada, los dos equipos estaban también igualados a puntos, pero entonces la diferencia de tantos hacía que el equipo amarillo fuera en primera posición.