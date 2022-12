James, más compañero que competencia en el Bayern: Thomas Müller

Thomas Müller, futbolista alemán al servicio del Bayern Múnich, resaltó el trabajo que ha venido realizando James Rodríguez en el medio campo del club bávaro y sostuvo que el colombiano antes que ser competencia es un compañero.

"James en la cancha es importante, tiene muy buenas cualidades. Jugaremos juntos y eso es más importante que generar una competencia. No me importa si soy goleador o volante. Quiero ayudar al equipo”, señaló Müller en entrevista con el canal Omnisport, en declaraciones recogidas, además, por el diario AS.

Agregó que James es un “jugador muy bueno” y que han pasado la última semana juntos en los entrenamientos y divirtiéndose jugando al fútbol.

Cabe señalar que James cerrará su pretemporada con el Bayern Múnich cuando dispute la Audi Cup este martes, antes de jugar la final de la Supercopa de Alemania ante el Dortmund este sábado.

