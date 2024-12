James Rodríguez se sincera sobre su paso por el Real Madrid: se arrepiente de una decisión

En una extensa entrevista con el principal diario Marca, James Rodríguez compartió reflexiones sobre su carrera, su vida en Madrid, su paso por el Real Madrid y su actualidad en el Rayo Vallecano. El colombiano, que ha sido una de las figuras más destacadas del fútbol sudamericano en la última década, dejó varios titulares que están dando de qué hablar.

Su vínculo con la ciudad y el Real Madrid

James expresó su felicidad por vivir en la capital española: "Me gusta Madrid, es una ciudad maravillosa, y estoy muy feliz viviendo aquí".

Sobre su etapa en el Real Madrid, reconoció que fue un período muy importante para él: "Es un club donde fui feliz y donde pude mostrar todo lo que podía hacer".

Sin embargo, también confesó que le hubiera gustado permanecer más tiempo:

"Tal vez podía haberme quedado uno o dos años más. Mis números hubieran podido estar más altos, seguro. Pero en ese momento, por circunstancias, no fue posible. Pienso que si me hubiera quedado dos o tres añitos más, podría haber hecho mucho más".

El presente en el Rayo Vallecano

Actualmente, James juega en el Rayo Vallecano, equipo que define como una experiencia distinta pero enriquecedora:

"Me gusta el Rayo porque aquí estoy más cerca de la gente. Es un equipo que no es tan grande como el Real Madrid, pero esa cercanía con los fans es especial".

A pesar de ello, admitió su frustración por la falta de minutos en el campo: "Quiero jugar más, pero esa decisión no es mía. Yo estoy aquí para aportar, pero al final el entrenador decide".

El Mundial 2026 y sus aspiraciones con Colombia

James no ocultó su entusiasmo por el próximo Mundial: "Falta mucho tiempo, pero tengo la cabeza en ese Mundial. Creo que si llegamos todos bien, podemos llegar lejos, ¿por qué no? La selección de Colombia está entre las tres mejores del mundo y no descartamos llegar a una final".

Este optimismo refleja su confianza en el potencial de la generación actual de futbolistas colombianos.

Carlo Ancelotti y José Pekerman: figuras clave en su carrera

James dedicó palabras de admiración a dos entrenadores que marcaron su trayectoria: "José Pekerman fue como un padre para mí en el fútbol. Me ayudó muchísimo en mis primeros pasos con la selección".

Sobre Carlo Ancelotti, actual técnico del Real Madrid, expresó: "Carlo es alguien que pone a jugar solo a los mejores. Si te pone, es porque ve que tienes calidad. Es un técnico que siempre busca lo mejor para el equipo y eso lo hace único".

Cuando fue cuestionado sobre su futuro, James evitó comprometerse: "Vivo el día a día, no quiero hablar mucho de lo que vendrá".

Por último, habló sobre la posibilidad de ser entrenador: "Me gusta un poco la idea, pero no sé si tanto. Por ahora no lo veo en mi camino".