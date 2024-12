Catalogan a James Rodríguez como el peor fichaje en Brasil: "Un fracaso"

Hace poco terminó el Brasileirao 2024, el cual dejó como campeón el Botafogo, que tuvo una temporada de ensueño al conquistar la Copa Libertadores en la misma temporada. Por lo tanto, especialistas del fútbol hacen su análisis de lo peor y mejor que dejó la liga de Brasil, entre eso, el rendimiento de los futbolistas en donde las críticas para el '10' de la Selección Colombia fueron protagonistas.

“Contrataron a James Rodríguez porque era James Rodríguez. Fue el mejor jugador del Mundial de 2014, es integrante de la selección de Colombia… Pero nadie preguntó si sus características funcionarían en São Paulo (...) Se necesita un profesional que analice esto para evitar que un club gaste dinero en vano, se endeude innecesariamente y contrate a las personas equivocadas. La contratación de James Rodríguez fue un craso error", dijo el reconocido Walter Casagrande en el programa 'UOL News Esporte', destacando el error que cometió el equipo paulista con el colombiano.

James Rodríguez regresó a la Libertadores como titular Foto: AFP

Además, criticó el ritmo del cucuteño en sus últimos clubes en donde no sumaba minutos y sonaban problemas con sus técnico, sin importar el país en el que estaba, casi siempre, se daba el mismo relato. “La gran mayoría de la gente, incluidos los aficionados y la prensa, preguntaron: '¿Vale la pena? James no jugó en el Real Madrid, en el Bayern, en el Everton, no jugó en el Olympiacos. ¿Vale la pena?', añadió.

Si bien el colombiano llegó a Brasil en 2023, su rendimiento lo volvió protagonista en 2024 y por eso análisis del año como de los peores futbolistas de la la liga. Criticando, una vez más, su rendimiento tanto dentro como fuera de la cancha, que dejó un sinsabor en la afición del cuadro paulista. Allí, disputó 22 partidos y anotó 2 goles, además de dar 4 asistencia en el tiempo que estuvo. A eso añadirle que, en este año, solo fueron 2 encuentros en el historial.