James se confiesa: dejó el Bayern Múnich por el frío y el idioma

El volante colombiano James Rodríguez causó revuelo en redes con una entrevista concedida al youtuber e influenciador mexicano Daniel Habif, a quien le confesó que el frío y el idioma le causaron dificultades en su paso por el Bayern Múnich en Alemania.

El jugador se quejó del frío de Alemania y confesó que había días en que se preguntaba sobre qué hacía allí con tal clima.

"Los alemanes… primero el frío. Después son gente muy fría también, aunque recibí un trato espectacular, es un club que me quería mucho también. Vivir allá no es algo fácil, es un frío con menos 20 grados. Había días en los que yo me iba a las 9 de la mañana al trabajo, prendía el carro y cuando la temperatura estaba en menos 28. Y yo digo ‘¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí con -28 grados?’”, declaró el futbolista.

Adicionalmente, James reveló que

nunca se tomó en serio el tema de aprender alemán.

Vea también:

“El alemán me costó mucho, porque tampoco tuve ganas. Como yo le dije al profe que tuve los primeros cuatro meses: ‘yo no te voy a hacer perder tiempo a ti ni a mí’. No quiero un idioma que no me daba querer aprender, porque no quería”, declaró.

Conozca las controvertidas declaraciones del jugador:

Estas son algunas de las críticas a James Rodríguez en Twitter:

#JamesRodriguez @jamesdrodriguez Que pereza este tipo. Alemania: pereza el frio. Alemán: pereza ese idioma. Bayer Munich: pereza ese equipo. Trabajan mucho. Van a lo que van. Es que son muy frios. 😰 en serio más frio de lo que ya está ese hombre tanto tiempo sentado en la banca? — Critico&Cuestiono (@Criticoypunto) August 18, 2020

Este tipo @jamesdrodriguez es patético, mediocre. Desde la primera vez que llegó al Real Madrid lo supe.

Ahí tienen a su mejor jugador, que no quiso al Bayern porque "los alemanes solo piensan en trabajo". https://t.co/oWzxJlcw7u — Caro-Art (@cariortiz) August 18, 2020

@jamesdrodriguez es un crack pero tampoco el mejor jugador colombiano de todos los tiempos. Ahora creo con mayor firmeza que esta actitud petulante no le ha permitido jugar tantos minutos como todos hemos querido. ¿Cuándo "el tigre" @FALCAO diciendo una cosa de esas? #TomeEjemplo — Stephan (@smurciae) August 18, 2020

¿En serio @jamesdrodriguez dijo que es "el mejor jugador en la historia del fútbol colombiano"? Hoy no es más que un gran jugador que pudo llegar a ser nuestro máximo referente y pare de contar. — Andrés Chaves Paz (@chavespaz) August 18, 2020