Jhon Durán llegará al Benfica y compartirá equipo con un colombiano

Jhon Durán ya tiene nuevo destino en Europa. El delantero colombiano llegó a Lisboa para convertirse en nuevo jugador del Benfica de Portugal. El bombardero inicia una nueva etapa en su carrera, luego de un paso discreto por el Zenit de San Petersburgo.

Su arribo al conjunto portugués fue confirmado por el diario O Jogo, medio que además dio a conocer las primeras declaraciones del colombiano tras llegar a territorio luso. Durán dejó claro que su objetivo es competir por títulos y consolidarse en una institución con gran tradición.

🚨 Desde hoy empezó Jhon Jáder Durán (22) su proceso de exámenes médicos con #Benfica. El delantero colombiano llega por la solicitud de la dirección deportiva y el entrenador Marco Silva. 🇨🇴 pic.twitter.com/sBnGVWSQHo — Pipe Sierra (@PSierraR) July 19, 2026

Jhon Durán quiere ganar títulos con el Benfica

A su llegada a Lisboa, Durán fue recibido por periodistas que esperaban las primeras reacciones del colombiano tras su arribo al Benfica. Allí, el atacante destacó la importancia del club dentro del fútbol portugués.

"Creo que el Benfica es el equipo más grande de Portugal. Estoy agradecido de estar aquí. Soy alguien a quien le gusta ganar y estoy aquí para ganar. Solo me queda trabajar con todos y estoy feliz de estar aquí", afirmó el delantero.

Adicionalmente, reveló que ha sostenido conversaciones con Richard Ríos, quien hace parte del club, y confía en que la presencia de otro colombiano facilite su adaptación al equipo.

‼️ 𝐉𝐔𝐒𝐓 𝐈𝐍: Jhon Durán já aterrou em Portugal. 🇵🇹 pic.twitter.com/foKrU7yeQC — PLUS Benfica (@plusbenfica) July 18, 2026

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Richard Ríos será compañero de Jhon Durán en Benfica

Uno de los aspectos que más llama la atención del fichaje es que Durán compartirá vestuario con Richard Ríos, mediocampista colombiano que ya milita en el Benfica.

La presencia de ambos colombianos podría convertirse en un respaldo importante para Durán durante su adaptación al fútbol portugués, con la intención de que pueda mostrar su mejor versión.

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Préstamo de Jhon Durán al Benfica

De acuerdo con O Jogo, el atacante llega al Benfica por medio de un préstamo procedente del Al Nassr, club que todavía conserva los derechos deportivos del colombiano.

Si bien el contrato contempla una opción de compra, el medio portugués señaló que el valor pactado sería bajo, aunque todavía se desconoce la cifra exacta. Antes de ser oficializado, Durán deberá superar los exámenes médicos programados.

