Jorge Enrique Vélez pide millonaria indemnización para renunciar a la Dimayor

Sigue en caliente la crisis que vive el fútbol colombiano de cara al que parece el fin de la dirigencia de Jorge Enrique Vélez en la Dimayor. A esto se le suma que el actual presidente pidió una millonaria indemnización para que se dé su salida.

En entrevista con FútbolRed, el presidente de Jaguares de Córdoba, Nelson Soto Duque, confirmó que ya se está negociando la salida de Vélez de su cargo, pero la suma que pide para su renuncia no ha permitido que se llegue a un acuerdo.

“No es posible que para retirarse el señor Vélez esté pidiendo indemnización cuando tiene más de 20 equipos pidiendo su renuncia, está pidiendo indemnización para poder irse, eso es inusual, eso no es ético, moral ni profesional. No hablo de cifras porque no me queda bien. Jaguares rechaza rotundamente que el presidente Vélez para renunciar y dejar el cargo esté pidiendo una alta suma de indemnización”, dijo el dirigente de Jaguares.

En la mesa de negociación para la salida del dirigente de la Dimayor están sentados los presidentes de Santa Fe, Eduardo Méndez; Alianza Petrolera, Carlos Ferreira; Quindío, Hernando Ángel; y Orsomarso, Walter Ante.

Soto dejó en claro que la salida de Vélez no se está dando por “deshonestidad” del presidente de la Dimayor, sino por la falta de resultados al frente de su gestión, que ha dejado a la luz una de las crisis más grandes en el FPC.

“La pulcritud del tipo no está en discusión, su capacidad tampoco, pero debemos tener la seguridad y tranquilidad de que, con pruebas contundentes, haber demostrado que su gestión no es la mejor, que se ha equivocado, violado permanentemente los estatutos, creado una profunda división, que es lo más grave. A pesar de que todos somos amigos, tenemos derecho a que cada uno tenga un pensamiento diferente y, por supuesto, a respetar esos pensamientos, pero de allí a pasar al irrespeto eso no va dentro de los cánones legales de funcionamiento ético y profesional”, resaltó.

Aunque tiene a 17 equipos en contra, pidiendo su renuncia, Vélez estaría pidiendo una indemnización cercana a los 2.000 millones de pesos.

A la discusión por la salida de Vélez se le suma la idea de crear una nueva liga de fútbol, propuesta encabezada por América, Nacional y Millonarios, que pretende recibir el aval de la Federación Colombiana de Fútbol para, según los dirigentes, no tener nada que ver con Dimayor.

Será el próximo 24 de julio el día en el que se defina la salida de Jorge Enrique Vélez de su cargo, pero para hacerse efectiva se necesitan mínimo 19 votos, de los cuales ya hay 17.

No obstante, existen clubes que mantienen su apoyo a la gestión del presidente de la Dimayor. Pese a que Cali y Junior, dos de los equipos que lo respaldaban, ya le quitaron su soporte, todavía se necesitan dos instituciones más para que se logre la votación y la renuncia del dirigente de la División Mayor del Fútbol Colombiano.