El número uno del tenis, Jannik Sinner, se baja de los Olímpicos: tiene amigdalitis

El número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, ha anunciado su renuncia a disputar el torneo de tenis de los Juegos Olímpicos de París 2024 a causa de una inflamación en las amígdalas.

La dolencia ya había puesto en entredicho la presencia en el torneo olímpico del tenista transalpino, inscrito inicialmente para el cuadro individual y también para el dobles de Italia junto a Lorenzo Mussetti. En ambos partía como primer cabeza de serie en el sorteo previsto para el viernes.

"Me entristece informarles que lamentablemente no podré participar en los Juegos Olímpicos de París", indica en su cuenta de X el jugador de San Cándido.

"Después de una buena semana de entrenamiento en arcilla comencé a sentirme mal. Estuve un par de días descansando y durante una visita el médico me encontró amigdalitis y me recomendó encarecidamente que no jugara", añade el número uno del mundo, ganador del Abierto de Australia en este 2024.

Jannik Sinner Foto: AFP.

"Perderme los Juegos es una gran decepción, ya que era uno de mis principales objetivos para esta temporada. No podía esperar a tener el honor de representar a mi país en este evento tan importante. Buena suerte a todos los deportistas italianos a los que apoyaré desde casa. Fuerza Italia", añade en su mensaje Jannik Sinner que ya había pospuesto su vuelo a París donde debía llegar este viernes.

