Federación Colombiana de Boxeo se pronuncia sobre polémica en Olímpicos: “Es injusto”

El Comité Olímpicos Internacional está en una encrucijada por la participación de dos boxeadoras que tendrían niveles altos de testosterona, comparados con el del resto de mujeres que participan en esta modalidad. Estas atletas fueron descalificadas del Mundial en 2023 por no superar un test de género, pero fueron admitidas, tras clasificar, en los Olímpicos de París 2024.

Este jueves, la polémica se revivió luego de que italiana Ángela Carin se retirara de su combate de octavos de final, tan solo 46 segundos después de iniciar, por un golpe que le dio su rival, la púgil argelina Imane Khelif, una de las boxeadoras en el centro de la polémica por sus supuestos altos niveles de testosterona, que, según algunos críticos, le daría ventaja física sobre las demás.

Ante esto, hay riesgo de que las competidoras se vayan a huelga y decidan no continuar. En diálogo con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, el presidente de la Federación Colombiana de Boxeo, Alberto Torres, se refirió a este tema. Según dijo, después de lo sucedido, es probable que muchas delegaciones hagan protesta porque ya no solo se están pronunciando ellas, sino, incluso, los gobiernos.

“Ya no solo están hablando los deportistas, ya están interviniendo los gobiernos, los comités olímpicos, las federaciones. Entonces, ya esto se está haciendo muy visible, esto termina afectando toda la imagen de los Juegos Olímpicos, la imagen del COI, hasta la imagen de París, de Francia como país (…) Terminan generando un fuerte impacto, entonces creo que antes del combate de hoy te hubiera dicho que no (sobre una protesta), después de lo que sucedió hoy se está ambientando eso y de pronto no que vayan a hacer protestas masivas, pero sí pueden sentar un precedente a la hora de los combates; retirarse y esto dejaría un mal precedente para para el Comité Olímpico”, indicó.

Sobre las colombianas que actualmente siguen en competencia, buscando un pase a cuartos de final y octavos de la correspondiente categoría, dijo que le parecería injusto si, en alguna instancia, les toca enfrentarse a una de las dos boxeadoras con pruebas de testosterona altas porque, insistió, podrían pegar como “si fueran un hombre”. Aclaró que lo que se busca siempre es cuidar la integridad de las deportistas, en especial, en una disciplina de contacto.

“En ese caso yo me parecería justo. Entonces, en ese caso, por si llegara ella a tropezarse en una instancia con la deportista, decidiríamos que ella no salga a competir”, manifestó.

Cabe recordar que el 24 de marzo de 2023, la Asociación Internacional de Boxeo (IBA) descalificó a las atletas Lin Yu-ting e Imane Khelif del Campeonato Mundial de Boxeo Femenino porque, según explicaron, no cumplieron con los criterios de elegibilidad para participar en ese momento.