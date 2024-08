¿Por qué Ángel Barajas fue plata si empató con el que ganó oro? La explicación sencilla

Este lunes, el colombiano Ángel Barajas hizo historia al conseguir la primera medalla de plata para el país en la modalidad de barras, en la final de gimnasia masculina, en los Juegos Olímpicos. Luego de su rutina, muchos aficionados se preguntan por qué no se llevó la de oro si alcanzó el mismo puntaje del japonés Shinnosuke Oka, quien quedó primero con 14.533.

¿Por qué Ángel Barajas no ganó el oro olímpico?

Esta es la explicación en términos sencillos: el desempate se determinó por el ítem de ejecución, es decir, aunque ambos atletas tuvieron la misma calificación, Barajas quedó por debajo por leves errores que cometió en la rutina. La nota de dificultad fue de 6.600 con una ejecución de 7.933, que se sumó para el 14,533 definitivo. Mientras que Shinnosuke Oka obtuvo un 8.633 en su ejecución.

Ángel Barajas Foto: AFP

Un empate inédito: el bronce compartido entre Zhang y Tang

Un dato que también sorprendió fue que el bronce lo compartieron el chino Boheng Zhang y el taiwanés Chia-Hung Tang con un puntaje de 13.966. En este caso, ambos lograron exactamente la misma calificación y cada uno se llevó a casa una medalla.

"No pensé que me faltara hacer un elemento de más y ahí me hubiese subido la nota. Estaba arriba feliz porque sabía que prácticamente tenía listo el esquema y me afané un poco en salir, fue error mío, pero se pudo la de plata que para mí es de oro", expresó el cucuteño luego de subirse al podio.

Las palabras de Ángel Barajas tras su histórica actuación

Tras su gran actuación, Ángel dijo sentirse muy feliz y agradecido por el apoyo que recibió durante los días de competencia en París. Además, habló de lo que significa subirse al podio de los Olímpicos con tan solo 17 años, rompiendo récord como el más joven de esta edición.

¡FESTÉJALO, COLOMBIA! ¡ORGULLO LATINOAMERICANO! 🥈🇨🇴



“Primero que todo, agradecerle a Dios. Yo hice lo humanamente posible, pero fue voluntad de él obtener esta medalla. Es un sueño cumplido, de verdad que me siento muy feliz. A mi corta edad siento que he logrado mucho y hoy logré hacer un buen trabajo; solo disfrité lo que más amo hacer. Gracias a Dios se dieron los resultados”, comentó en diálogo con Caracol Sports y Mañanas Blu.

Ángel Barajas con medalla de plata Foto: AFP

“Se siente ese amor, ese cariño, el apoyo. Muchas gracias por estar pendiente en todo momento (…) Cada sacrificio va a valer la pena más adelante. Valió la pena el ser obedeciste y los resultados se dan por sí solos, tres meses fuera de casa, sacrificar tantas cosas muchas cosas en este momento están valiendo la pena”, expresó el colombiano.