Julián Arango, un actor que pudo haber sido futbolista

Explicó que por coincidencia estudió en el mismo colegio que Rubén Osvaldo Palavecino, figura de Boca Juniors y cuyo padre fue entrenador de Millonarios.

Para la época, Jorge Arroyave los invitó a Arango y Palavecino a probar suerte en las divisiones inferiores del cuadro azul y explicó que debido al bullying no pudo surgir como profesional.

“Osvado Marcial Palavecino metió a su hijo al Gimnasio Los Cerros y estudié con él. Le ganamos a sexto, nosotros estábamos en cuarto y eso era una hazaña, nadie lo podía creer. Ganamos la final y en una de esas fue Jorge Arroyave a verle un partido a Rubén Osvaldo y nos dijo que fuéramos a Millonarios a probarnos, me robaron los guayos cuando llegué (…) Me terminaron prestando unos y quienes me los robaron terminaron haciéndome bullyin deportivo, me levantaron a pata entre dos, que si los veo ahora me acuerdo”, dijo el actor.

Sobre su reconocida amistad con Antonio Sanint, reconocido actor y humorista, aseguró que los une hace más de 35 años algo que se lleva en los genes y con lo que se identifican a la hora de analizar el recorrido de sus familias, de dónde se han inspirado varias de sus rutinas en teatro.

“Usted sabe hacer reír a la gente”, dijo Sanint en El Camerino.

Su padre también reveló algunas infidencias del actor y aseguró que por más que intentó hacerlo hincha de Independiente Santa Fe, Julián optó por ser fiel seguidor de Millonarios.

Arango, aunque no se atrevió a dar un resultado para el partido de este jueves entre Millonarios y Nacional en El Campín, señaló que el cuadro embajador compró con modestia pero se reforzó de buena manera.