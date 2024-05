Foro Mamás 4.0, el espacio que abarcó herramientas para la salud y maternidad consciente

Este foro, que se realizó el 28 de mayo y fue organizado por Blu Radio con la invitación de Winny y el apoyo de La Cardio y Procaps exploró cómo la innovación tecnológica influye y transforma la experiencia de ser padres, además de promover la salud y el bienestar de las madres, abordando temas como estilos de vida saludables, la lactancia materna y la prevención y detección temprana de enfermedades femeninas.

Se incluyeron también temas como cuidados pediátricos y medicamentos infantiles, desde los más comunes hasta aquellos menos conocidos. También fueron parte de este foro temas como la consulta preconcepcional para evaluar cómo los factores de riesgo antes y mientras se engendra un bebé.

En el primer panel titulado “Mujer sana, Mamá Feliz”, se tuvo como objetivo promover la salud y el bienestar de las madres, abordando temas como educación sobre estilos de vida saludables, prevención y detección temprana de enfermedades femeninas, bienestar emocional, nutrición, ejercicio, comunidad y apoyo. De este participaron el Dr. Juan Pablo Rodríguez Lizarralde, Médico especialista en ginecología y obstetricia, la Kyung Hwa Kim, directora medico científica Liga Colombiana contar el cáncer seccional Bogotá y la Dra. Karen Dueñas, especialista en epidemiología, medicina interna y cardiología de LaCardio.

"Definitivamente es muy importante conocer los signos y síntomas que nos pueden alertar para saber qué es normal y no normalizar lo que puede ser un indicio de una enfermedad en proceso. Es muy importante entender cuáles son los síntomas usuales del cuerpo", afirmó la doctora Kyung Hwa Kim para recalcar que la prevención es clave en el cuidado de la salud femenina.

Se habló también de la importancia de seguir las indicaciones médicas y compartir información valiosa para garantizar la salud y el bienestar de nuestros pequeños.

"Esta es la medida más efectiva y segura, desafortunadamente la desinformación ha hecho que la aplicación de la vacuna del VPH haya disminuido, pero lo ideal es que todas las niñas y niños a partir de los nueve años estén vacunados contra el VPH", Afirmó la doctora Karen Dueñas.

En el panel dos llamado “Lactancia materna” se compartieron experiencias, se hicieron preguntas y se brindó apoyo desde los expertos hacia el viaje de la maternidad. De este participaron Liliana Umaña, consultora Internacional en Lactancia Materna y la Dra. Carol Bejarano, médico pediatra.

"La lactancia materna tiene muchos beneficios y por eso hoy en día estamos promoviendo el llevarla hasta los dos años de edad como mínimo", afirmó Carol Bejarano, médico pediatra.

Además, se habló de complicaciones médicas de la lactancia tales como la mastitis: "cuando una mujer tiene mastitis y no se sana de forma natural, debe ir al médico para recibir medicamento y tratamiento, lo cual no le impide la lactancia del bebé. Además, el 100% de las mujeres producen leche y solo un 5% no produce la suficiente, que es una afirmación totalmente diferente". afirmó Liliana Umaña, consultora Internacional en Lactancia Materna.

El panel tres, por otra parte, trató todo lo relacionado a la “Medicina para niños”, en él se habló de cuidados pediátricos, medicamentos infantiles, desde los más comunes hasta aquellos menos conocidos y participaron de éste el Dr. Alberto Guerra, cardiólogo Pediatra e Intensivista de LaCardio, el Dr. Carlos Castro, asesor científico Liga Contra el Cáncer y la Dra. Catalina Benavides Casas, médico pediatra experta en crianza y puricultura.

"Muchas veces los papás y mamás tenemos en contra nuestras emociones y se necesita calma, debemos esperar y calmarnos para tener en control la situación, mientras tenemos comunicación con alguien que nos puede dar una guia adecuada. Es muy importante ver que el medicamento sea idóneo, que su fecha de caducidad, etc, sean correctos", afirmó la Dra. Catalina Benavides Casas.

Por otra parte, se habló de las vacunas para niños, al respecto el doctor Carlos Castro, afirmó que diversos médicos no apoyan las vacunas o no las pruemeven, pero su aplicación es absolutamente necesaria para prevenir enfermedades tan agresivas como el cáncer.

Toda, información valiosa para garantizar la salud y el bienestar de los más pequeños haciendo énfasis en la no automedicación y abordando, además, la salud y el bienestar de la madre recordando siempre la importancia de seguir las indicaciones médicas y compartir información valiosa para garantizar la salud y el bienestar de nuestros pequeños.

Para escuchar el podcast de mamás 4.0 en Amazon Music ingresa aquí.Para escucharlo en Spotify hazclick aquí. En Apple podcast click aquí.