Juventus – Napoli, la final anticipada de la liga italiana

La Juve es líder y el Napoli no se rinde, ambos quieren ser campeones y este fin de semana se juega una final anticipada con un partido que podría definir al futuro campeón de la Serie A.

‘La vecchia signora’ suma 85 puntos, cuatro más que el Nápoles. Este domingo desde la 1:45 de la tarde en Colombia se podrá ver este juego.



La Juve empató la jornada pasada 1-1 frente al Crotone, mientras que Napoli ganó con un contundente 4-2 ante el Udinese y aumentó las posibilidades de alcanzar el título italiano.

Publicidad