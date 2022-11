Kate del Castillo entregó detalles de su relación con ‘El Chapo' Guzmán

"Nuestro proyecto también va a servir para resarcir de alguna forma a las víctimas del crimen organizado, amigo. ¿Cómo ves?", dijo la actriz al líder del cártel de Sinaloa en su encuentro el pasado 2 de octubre en las cercanías de Cosalá, en el noroeste de México.

En una larga carta publicada en el semanario, Del Castillo explicó que ante esta pregunta el narcotraficante respondió: "Amiga, tienes un gran corazón, eso me parece muy bien".

En esa misma conversación, que fue a solas -sin la presencia del actor Sean Penn ni los productores que también viajaron con ella- Del Castillo también pidió al capo que no se olvidara lo que le pidió vía Twitter en 2012

"Tú puedes hacer el bien, eres un hombre poderoso", le dijo a "el Chapo" Guzmán.

Fue precisamente la carta publicada por Twitter la que despertó el interés de "el Chapo" en la actriz, famosa por interpretar a una narcotraficante en la telenovela "La reina del sur".

Del Castillo explicó que en esa conversación a solas con el narcotraficante, recapturado el pasado 8 de enero, llegó a pensar que si Guzmán se molestaba por "lo que estaba por decirle" esas serían "sus últimas palabras".

Tras la charla, "el Chapo" le indicó que por seguridad no dormía con sus invitados, la abrazó y le agradeció haberle dado "unas horas de felicidad".

A pesar de los riesgos que conllevó el viaje, fue meses más tarde cuando empezó "la verdadera pesadilla", afirmó la actriz.

Del Castillo está en el punto de mira de la Fiscalía mexicana, que investiga si recibió dinero del capo para la película de su vida o para su negocio tequilero.

En esta carta titulada "El día que conocí a Guzmán Loera" y escrita "de su puño y letra", la actriz reiteró que desconocía que Sean Penn pretendía escribir un artículo para la revista Rolling Stone hasta que se lo comentó él mismo a Guzmán.

Asimismo afirmó que tras conocer, a través de una llamada telefónica, que "el Chapo" se había fugado en julio de 2015 del penal del Altiplano, en el céntrico Estado de México, vio comprometido el proyecto de su película.

Poco después, en un viaje a Marbella (España), se encontró con uno de los productores de la película. Estaban "seguros de que ya no habría proyecto, muy en el fondo existía cierta decepción".

Según mensajes interceptados por el Gobierno mexicano y publicados por el diario Milenio, al saber de la segunda fuga del Chapo de un penal de máxima seguridad mexicano -la primera fue en 2001- esta respondió a uno de los abogados del narcotraficante que dijo estar celebrándolo: "Yo más todavía".

Del Castillo repasa en el texto las distintas comunicaciones que tuvo con "el Chapo", de quien recibió bastantes cartas cuando este estaba preso en el Altiplano.

En el escrito, la actriz también denunció que se ha "satanizado" un proyecto "eminentemente periodístico" que no buscaba "enaltecer" al crimen organizado, muy en la línea de la entrevista que publicó la revista The New Yorker el pasado viernes.

Afirmó que las autoridades han utilizado su historia como "una pantalla de humo" de los verdaderos problemas y afirmó que no tiene "nada que esconder", pero que declarará ante la Fiscalía cuando tenga garantías legales.

"Mi intención siempre fue hacer una película. Nunca he recibido dinero del Sr. Guzmán, ni para la realización del proyecto ni para la empresa Honor del Castillo. Tenía dos opciones: quedarme callada o hablar, y decidí hablar", subrayó.

