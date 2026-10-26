En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Luiz Inácio Lula da Silva
Deicy Jiménez
Gustavo Petro
María Corina Machado
Fenómeno de El Niño

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / La terrible lesión de jugador de la NBA que le dio la vuelta al mundo: salió en camilla

La terrible lesión de jugador de la NBA que le dio la vuelta al mundo: salió en camilla

Algunos de sus compañeros lloraron al notar la lesión en su pie izquierdo.

Jalen Williams
Jalen Williams en camilla tras lesionarse
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 26 de oct, 2026

Jalen Williams abandonó el domingo en camilla el partido entre los Oklahoma City Thunder y Los Angeles Clippers en la NBA tras sufrir una terrible lesión en la pierna izquierda, con el tobillo torcido de forma antinatural al aterrizar después de una entrada a canasta.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

La acción ocurrió a falta de un minuto y catorce segundos del cuarto período, cuando Oklahoma City ganaba por 103-99. Williams recibió una falta de Kris Dunn y cayó al suelo, con inmediata necesidad de asistencia del personal médico.

Últimas noticias

Lamine Yamal mejor jugador joven del 2026.
Fútbol

Lamine Yamal firma triplete con el trofeo Kopa: mejor jugador joven del 2026

Balón de oro.
Fútbol

Grave error en gala del Balón de Oro: organización filtró los tres finalistas

Publicidad

Los árbitros sancionaron la acción con una falta flagrante de tipo uno. Shai Gilgeous-Alexander lanzó y convirtió los dos tiros libres tras la sustitución de su compañero.

La escena dejó visiblemente sacudido al canadiense, mientras que Chet Holmgren se llevó las manos a la cabeza al ver la posición del tobillo de Williams.

El público despidió al jugador con una ovación y Williams agradeció con un gesto mientras salía en camilla.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

El alero llevaba ocho puntos, dos rebotes y cinco asistencias en 31 minutos cuando tuvo que abandonar el encuentro.

Publicidad

Williams venía de una temporada marcada por los problemas físicos. Solo disputó 33 partidos de fase regular tras recuperarse de una operación en la muñeca derecha y sufrir lesiones en los isquiotibiales. Los problemas musculares limitaron también su participación en los 'playoffs'.

Los Thunder terminaron imponiéndose por 108-101, con Gilgeous-Alexander como máximo anotador gracias a sus 34 puntos, pero la preocupación por Williams marcó el cierre del encuentro.

Relacionados

NBA

Video

Baloncesto

Publicidad

Publicidad

Publicidad