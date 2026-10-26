La terrible lesión de jugador de la NBA que le dio la vuelta al mundo: salió en camilla

Jalen Williams abandonó el domingo en camilla el partido entre los Oklahoma City Thunder y Los Angeles Clippers en la NBA tras sufrir una terrible lesión en la pierna izquierda, con el tobillo torcido de forma antinatural al aterrizar después de una entrada a canasta.

La acción ocurrió a falta de un minuto y catorce segundos del cuarto período, cuando Oklahoma City ganaba por 103-99. Williams recibió una falta de Kris Dunn y cayó al suelo, con inmediata necesidad de asistencia del personal médico.

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Los árbitros sancionaron la acción con una falta flagrante de tipo uno. Shai Gilgeous-Alexander lanzó y convirtió los dos tiros libres tras la sustitución de su compañero.

J-Dub suffered a GRUESOME injury



SGA was in TEARS 💔 pic.twitter.com/pEC2fAKnDL — BrickCenter (@BrickCenter_) October 26, 2026

La escena dejó visiblemente sacudido al canadiense, mientras que Chet Holmgren se llevó las manos a la cabeza al ver la posición del tobillo de Williams.



El público despidió al jugador con una ovación y Williams agradeció con un gesto mientras salía en camilla.

El alero llevaba ocho puntos, dos rebotes y cinco asistencias en 31 minutos cuando tuvo que abandonar el encuentro.

Jalen Williams reaction to his broken ankle after the play 🙏💔 pic.twitter.com/dy2NMrYefA — LEBRONISKING (@BronTooTuff) October 26, 2026

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Williams venía de una temporada marcada por los problemas físicos. Solo disputó 33 partidos de fase regular tras recuperarse de una operación en la muñeca derecha y sufrir lesiones en los isquiotibiales. Los problemas musculares limitaron también su participación en los 'playoffs'.

Los Thunder terminaron imponiéndose por 108-101, con Gilgeous-Alexander como máximo anotador gracias a sus 34 puntos, pero la preocupación por Williams marcó el cierre del encuentro.