Las razones de la renuncia del técnico de Independiente Santa Fe femenino

En un comunicado oficial, firmado por el presidente de Independiente Santa Fe, César Pastrana, el equipo confirmó que Germán ‘el Palmero’ Morales renunció a su cargo como entrenador del conjunto profesional femenino.



Esta renuncia es sorpresiva si se tiene en cuenta el buen manejo que venía teniendo Morales con el primer equipo femenino y los excelentes resultados obtenidos en la Liga Femenina Colombiana.



Cabe mencionar que Santa Fe, versión femenina, es líder invicto del grupo B con 24 puntos. De 8 partidos jugados, suma 8 victorias.



A propósito, el entrenador señaló en El Camerino de BLU Radio que se siente “triste, pero tranquilo con la decisión que tomó”.



“Es una decisión que responde a mi modo de pensar y de ver la vida (…) Todo lo que va bien tiene tendencia a mejorar y cuando hacemos equipos con tan alta capacidad, se tiene un riesgo de exigencia muy grande. Reconozco que me falta mucho por aprender y mejorar y por eso me hago a un costado”, comentó.



‘El Palmero’, como es conocido en el mundo del fútbol, fue enfático en mencionar que su decisión responde a su sentir personal como entrenador y “para nada de la institución. Recibí un respaldo muy grande de Pastrana, siempre mi agradecimiento estará con él”, dijo.



Mencionó que es muy “apasionante” trabajar con “mujeres responsables” como las que hacen parte de la nómina de Santa Fe.



“Fue muy fácil el trabajo porque son mujeres muy responsables, esa misma responsabilidad las lleva a ser muy exigentes. Tienen otras expectativas y tal vez están enseñadas a mejores enseñanzas y en este caso las vías se estaban quedando cortas y como caballero que soy lo acepto y me hago a un lado”, puntualizó.



Este es el comunicado emitido por la Presidencia del equipo capitalino:



