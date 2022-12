Llegar a Millonarios es algo muy importante para mi carrera: Santiago Montoya

Santiago Montoya, nuevo refuerzo de Millonarios FC, en diálogo con El Camerino de BLU Radio se mostró contento y feliz de llegar a un equipo “humilde y trabajador”.

Publicidad

“Estoy muy complacido por el buen recibimiento que me han dado en el club. Me he dado cuenta que es un equipo que ha conseguido el título y las buenas cosas a base de la humildad y de la unión, eso ayuda mucho para la adaptación”, precisó el nuevo pupilo de Miguel Ángel Russo.

Aseguró, además, que está trabajando con todas las ganas y la mayor convicción para llegar de la mejor manera a la competitividad.

Publicidad

“Una de las cosas que me motivan bastante a hacer todo bien es el hecho de haber llegado al campeón de Colombia”, añadió el exvolante y goleador del Deportes Tolima.

Publicidad

Le podría interesar: Millonarios confirma la salida de Vikonis para este club mexicano

“Esto (llegar al cuadro albiazul) es muy importante para mi carrera porque llegó a un equipo que realizó un muy buen trabajo y salió campeón (…) Sé que es muy importante la rápida adaptación y tengo respeto por la base que hay”, dijo Montoya, quien también jugó en países como Argentina y Brasil.

Publicidad

Asimismo, precisó que tiene en sus manos la gran responsabilidad de retribuir la confianza de las directivas de la institución y el cariño y respeto de la hinchada, por lo que va a corresponder de la mejor manera.

Publicidad

“Mi principal virtud es que soy un jugador dinámico y, aunque el fútbol moderno intenta desaparecer el numero ‘10’, si se da la oportunidad de serlo lo haré. Le daré profundidad y dinamismo al equipo”, sentenció.

Finalmente, aseveró que tiene muy presente que las lesiones pueden aparecer en cualquier momento, pero que trabaja con disciplina para poder alejarlas de su carrera.

Publicidad

“Llevo 7 años de carrera y la lesión que tuve fue muy dura. Aprendí y creo que todo está superado. Estoy al 100 % y el trabajo físico que se está haciendo es muy importante”, puntualizó.