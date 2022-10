Lo que me falta en esta carrera es saltar en la Antártica: Orlando Duque

El clavadista colombiano y primer campeón mundial de salto de gran altura, Orlando Duque, habló en entrevista con Mañanas Blu sobre su presente deportivo.



“Ahora estoy en Hawái, porque estamos haciendo la parte final del trasteo hacía Colombia. Aquí es donde hago mis entrenamientos de clavados en la universidad, sino que esto está muy lejos y vuelvo a mi país por algo estratégico, estamos mejor conectados al mundo desde Colombia que desde aquí”, contó.



Duque aseguró que aunque ha vivido en muchos países no olvida Colombia, pero que el motivo por el que ha vivido en el extranjero es porque el apoyo nunca existió, de hecho, la mayoría de su patrocinio es de parte de empresas extranjeras.



“Yo me tuve que ir a buscar solo, afortunadamente mi esposa me ha apoyado, pero yo tuve que irme por un apoyo que no existía”, reveló.



Aunque indicó que no ha estado muy al pendiente de lo que sucede en Colombia por lo que reside fuera del país, manifestó su alegría por los avances en el proceso de paz.



“No he seguido mucho el proceso, porque llevo casi 20 años fuera de Colombia, pero me parece muy bueno, que van bien las cosas y es algo que el país necesitaba hace mucho tiempo”, dijo.



A pesar de una lesión que padeció en el 2016, este fue un muy buen año para el deportista, pero así mismo, indicó que en lo que va del 2017 va muy bien, pero cree que ya se acerca el final de su carrera.



“Yo ya tengo 42 años y el cuerpo no funciona igual, pero afortunadamente yo estoy muy bien, todavía tengo muy buenos resultados, pero ya voy pensando en el final de mi carrera, yo apuesto que más o menos el 2019 como el último año de competencia”, afirmó.



“Por ahora el 2017 va muy bien, competí y gané en Argentina”, agregó.



Finalmente, el caleño reveló qué le falta por hacer profesionalmente antes de su retiro definitivo.



“Lo que me falta en esta carrera es saltar en la Antártica. He estado haciendo un plan hace tiempo para saltar allá, me parece fascinante, ya tengo contactos que estamos avanzando, pero en estos viajes siempre se presentan dificultades y la Antártica no es la excepción”, concluyó.



