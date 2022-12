Lo que pasa en América es del fútbol, no hay fuerzas extrañas: exténico Suárez

“Hay un duelo que hay que hacer, no es un caso especial mío, es de todos los técnicos, nosotros nos enamoramos de los proyectos y siempre miramos un poco más allá de las probabilidades y soñamos con ser exitosos, con rendirle a las instituciones y después se generan unos lazos afectivos”, confesó.

Publicidad

Suárez dijo que durante los próximos días se dedicará a compartir con su familia, pero que sí le sucede constantemente que le llega la pregunta ¿Qué hubiera pasado si…?

“No solamente los errores y aciertos, pasan por la cabeza qué dejó de hacer, qué le faltó y es una evaluación que hay que hacer porque con eso se crece todos los días”, añadió.

Publicidad

Finalmente, dijo Suárez en los micrófonos de El Camerino que no hay un negocio extraño dentro del América de Cali, sino que todo se sustenta en el fútbol.

Publicidad

“Lo que pasa en América es del fútbol, no hay fuerzas extrañas ni nada de eso; a la gente del América no le conviene estar en la B porque económicamente no es rentable, América juega con la historia y es un precio muy elevado. Para América es rentable estar en la A”, finalizó.