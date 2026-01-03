En vivo
ATENCIÓN: reportan fuertes explosiones y sobrevuelo de aviones de combate en Caracas

De acuerdo con los primeros reportes, un parte de la ciudad está sin energía eléctrica.

Foto: X @crownintelgroup
Por: AFP
Actualizado: 3 de ene, 2026

