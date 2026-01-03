ATENCIÓN: reportan fuertes explosiones y sobrevuelo de aviones de combate en Caracas

Fuertes explosiones y ruidos similares a los de aviones sobrevolando la zona se produjeron alrededor de las 02:00 de la mañana, hora local, de este sábado en Caracas, constataron periodistas de la AFP en la capital venezolana.

Imágenes sin verificar compartidas en redes sociales muestran grandes incendios con columnas de humo, aunque sin elementos para ubicar con exactitud el lugar preciso de los estallidos, que parecen producirse en el sur y el este de la ciudad.

A las 02:38, una nueva explosión se sintió en la capital, al tiempo que seguía el sobrevuelo de aeronaves.

Los estallidos se producen después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, que ha desplegado una flota de buques de combate en el Caribe, mencionara la posibilidad de ataques sobre el territorio de Venezuela y afirmara que los días en el poder del mandatario Nicolás Maduro "están contados".



Vídeo del momento de un bombardeo sobre la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, también llamada informalmente Base Aérea La Carlota, en Caracas, Venezuela. pic.twitter.com/bIi961b3q4 — Vloonk (@vloonk) January 3, 2026

Trump afirmó el lunes que Estados Unidos había destruido una zona de atraque utilizada por embarcaciones acusadas de participar en el narcotráfico en Venezuela, lo que sería el primer ataque terrestre estadounidense en suelo venezolano.

Maduro, por su parte, se mostró confiado en una entrevista difundida el jueves. "El sistema defensivo nacional ha garantizado y garantiza la integridad territorial, la paz del país y el uso y disfrute de todos nuestros territorios", dijo el mandatario.

Publicidad

Trump acusa a Maduro de estar al frente de una amplia red de narcotráfico, señalamiento que Caracas niega al alegar que Washington quiere derrocarlo para apoderarse de las reservas de petróleo del país, las más grandes del planeta.