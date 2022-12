Los cinco enemigos de Ancelotti que habrían agudizado su salida del Bayern

Después de la devastadora derrota del Bayern Munich frente al PSG, por la Liga de Campeones, el conjunto bávaro tomó la decisión de destituir al técnico italiano Carlo Anchelotti.



La noticia levantó revuelo, al oírse las declaraciones del presidente del Bayern, Uli Hoeness, quien dijo que “Anchelotti tenía cinco jugadores en contra suya”.



El diario Bild de Alemania, reveló los nombres de quienes serían dichos enemigos señalados por Hoeness.



El diario cita en primer lugar a Arjen Roben, el holandés a quien se le conoció por no compartir la misma línea de trabajo del italiano. El centrocampista ha demostrado en varias ocasiones su desencuentro con Anchelotti, como cuando la prensa le preguntó por su apoyo al técnico y el futbolista de manera tajante respondió, “No voy a responder a esa pregunta”.



Frank Ribéry, muy en concordancia con Robben, no estaba de acuerdo con sus comienzos en el banquillo.



Por su parte, Muller, otro de los futbolistas señalados por el diario, nunca tuvo problema para ocultar sus desencuentros con Anchelotti, como en alguna ocasión, cuando afirmó no saber qué es exactamente lo que quería el técnico. Además, la llegada de James al conjunto agudizó el rifi-rafe entre en jugador y Carlo.



El diario, incluye también, a Carletto Boateng, quien no tuvo minuto alguno ante el Paris Saint Germain en la Champions League, frente a lo cual Anchelottí declaró que no se arrepentía de haberlo dejado por fuera.



Finalmente, el quinto en discordia sería una incógnita entre Hummels, Lewandowski y Coman, lo cierto es que queda claro que el Bayern respaldó más a los jugadores que al entrenador.



