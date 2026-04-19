Lucho Díaz hoy se coronaría campeón: así puede ver EN VIVO al Bayern en la Bundesliga

Borussia Dortmund le sirvió la corona al Bayern Múnich para que se consagre campeón de la temporada 2025/2026 de manera anticipada, y es que los ‘negriamarillos’ fueron sorprendidos el pasado sábado tras caer 2-1 ante Hoffenheim, dándole todas las opciones al cuadro bávaro de obtener nuevamente el Meisterschale de la Bundesliga.

Ahora el Bayern puede hacerse con la corona número 35 de la liga alemana este domingo 19 de abril en el Allianz Arena. Resulta que el cuadro donde milita el colombiano Luis Díaz enfrenta al Stuttgart (equipo que marcha en la cuarta casilla) por la jornada 30, con la posibilidad de consagrarse con varias fechas antes de que termine la temporada.



Luis Díaz cerca de coronarse campeón con Bayern

Para Luis Díaz esta es su primera temporada con el cuadro bávaro; sin embargo, no sería el primer título que obtiene con el Bayern, pues recién llegó a Alemania ganó la Supercopa y ahora va por su primer título de la Bundesliga. De esta manera, conseguiría su título número 12 en Europa, luego de los 5 con Porto de Portugal y otros 5 con el Liverpool en su paso por la Premier League de Inglaterra.

Luis Díaz celebra gol con el Bayern de Múnich Foto: AFP

¿Qué necesita el Bayern Múnich para salir campeón?

El Borussia Dortmund le dejó el camino servido al Múnich tras caer 2-1 en su visita al Hoffenheim. El ‘Die Schwarzgelben’ no podía perder para mantener la presión sobre los bávaros; sin embargo, prácticamente se despide del título y deja al Bayern muy cerca de coronarse campeón.



Quedan solo cuatro fechas luego de este fin de semana y Dortmund está a 12 puntos del líder; por lo tanto, el Bayern solo necesita un empate para ser campeón virtual de la Bundesliga. En ese sentido, igualar con el Stuttgart le garantiza el título.

Adicionalmente, al margen de este partido, si el Bayern pierde este y los restantes, mientras que el Dortmund suma 12 puntos, de todas maneras el Múnich sería campeón debido a que cuenta con mayor diferencia de gol: actualmente tiene +78, mientras que el Dortmund apenas llega a +30, una diferencia de 48 goles.



¿Cuándo y dónde ver al Bayern Múnich vs Stuttgart?

Ante este panorama, sin duda el Allianz Arena estará lleno con la expectativa de ver a su equipo dar la vuelta olímpica y coronarse campeón. Para asegurar el título, Kompany alineará a sus principales figuras, entre ellas su tridente ofensivo: Michael Olise, Harry Kane y, por supuesto, Luis Díaz.

El juego iniciará a las 10:30 de la mañana del domingo 19 de abril de 2026 y se podrá seguir EN VIVO por medio de ESPN o en la plataforma Disney+.

