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Blu Radio  / Deportes  / Luís Díaz y Bayern Múnich enfrentan el reto más completo de la temporada: El Real Madrid

Luís Díaz y Bayern Múnich enfrentan el reto más completo de la temporada: El Real Madrid

Luis Díaz enfrenta un mes clave con Bayern entre Bundesliga y Champions ante Real Madrid en una serie que puede marcar su temporada en Europa.

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