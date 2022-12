Más que negocio, traspaso es para dar a James lo que merece: agente de Ancelotti

En entrevista con BLU Radio, Branchini reveló que, por fortuna, en el caso del colombiano las cosas se dieron de forma “rápida y concreta”, con el objeto de “darle a James lo que se merece”.

“La última temporada fue para él sufrimiento. No ha sido un negocio hecho por ganar más dinero, ha sido una consecuencia de lo que ha ocurrido a nivel deportivo”, manifestó.



De otro lado, Branchini reveló que los clubes tienen que aceptar las consecuencias de las decisiones de un técnico, en referencia a la depreciación que sufrió el colombiano por no jugar con el Real Madrid.



“En inevitable que un jugador que sienta en el banco y no juega no gana valor, lo pierde”, dijo.



Agregó que James, que fue presentado en el Allianz Arena este miércoles, sí ha perdido valor, pero enfatizó en que el pase del deportista sigue teniendo un precio bastante alto porque hay mucha expectativa de lo que puede dar en la escuadra alemana.



Branchini se abstuvo de revelar la cifra exacta del traspaso del volante de la Selección Colombia, aunque sí expresó que la salida de Douglas Costas, que va a la Juventus, fue determinante en llegada del colombiano.



“A lo mejor si no sale Douglas Costa no sale, a pesar de la diferencia de los dos jugadores, no tendría sentido traer a James”, puntualizó.

Durante su presentación, James se mostró "feliz" por llegar a un club tan grande como el conjunto bávaro.



