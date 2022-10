Me encanta ser parte de la historia del vallenato: Adriana Lucía

Adriana Lucía empezó su carrera musical cantando vallenato a los 13 años con canciones clásicas como Enamórate como yo, Llegaste tú y Te amaría, que en la actualidad aún suenan con fuerza en varias estaciones de radio. Sin embargo, a los 18 decidió cambiar de aire y darle un nuevo giro a su carrera musical.

“Yo no me arrepiento para nada, a mí encanta ser parte de la historia del vallenato y quisiera ver más mujeres haciéndolo, pero yo quería que mi música tuviera los sonidos de mi generación y mi música en ese momento no mostraba eso, tampoco mi faceta como compositora porque yo no grabé ninguna canción de mi autoría”, expresó.

La cantautora colombiana cuenta que tuvo un momento difícil en su carrera cuando decidió retirarse de la escena musical porque se dio cuenta que en el oficio había muchos egos.

“Yo me retiré de la industria con convicción. Luego Carlos Vives es el personaje que me ayuda a dar el giro definitivo, él me dice tienes que volver”.

Escuche toda la entrevista aquí.