Me está costando adaptarme en Brasil, pero voy a mejorar: Miguel Ángel Borja

Miguel Ángel Borja, jugador del Palmeiras, no ocultó su alegría por la convocatoria a la Selección Colombia para la doble jornada Eliminatoria.



“La verdad que la confianza que me está dando el profe es algo que tengo que reconocer, nos está costando el adaptarse al futbol en Brasil, pero estoy aprendiendo mucho", dijo en entrevista con BLU Radio.



Borja no atraviesa su mejor momento en el club brasileño, pero considera que su esfuerzo y dedicación lo llevarán a dejar huella en esa liga sudamericana.



“Es difícil porque uno siempre quiere jugar y marcar y en estos momentos tengo la fe puesta en Dios, que son pruebas que son necesarias en la vida de uno para ir moldeando el carácter en el ser humano, estoy trabajando y dejando todo en cada entrenamiento para mejorar”, enfatizó.



“Con el entrenador estoy muy bien, estamos trabajando para adaptarnos cada día más, sabemos que la expectativa con la que llegué fue muy grande, pero toca seguir trabajando para dejar una huella”, agregó.



Sobre los juegos ante Venezuela y Brasil manifestó que espera que se pueda conseguir la clasificación en estos seis puntos.



